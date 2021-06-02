الأربعاء 02 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الكنيست يختار رئيس إسرائيل الجديد خلفا لـ ريفلين.. اليوم

الكنيست
الكنيست

يستعد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، سيتولى الرئيس الجديد هذا المنصب الشرفي إلى حد كبير يوم 9 يوليو.
 

وهناك مرشحان لهذا المنصب هما ميريام بيريتس وإسحاق هرتسوج وبيريتس معلمة ولدت في الدار البيضاء وهاجرت إلى إسرائيل وهي طفلة، وينظر إليها على أنها المرشحة الأكثر تواضعا، وهي تحظى باحترام الكثيرين بسبب إيمانها.
 

ويعتبر هرتسوج المرشح المفضل، وهو علماني ولد في تل أبيب ويشارك منذ فترة طويلة في السياسة، وشغل والده حاييم هرتسوج منصب رئيس إسرائيل من عام 1983 إلى عام 1993.

 

وفي وقت سابق، نقل موقع "أي نيوز 24" الإسرائيلية، فإنه "يتنافس على هذا المنصب الزعيم السابق لحزب (العمل) رئيس الوكالة اليهودية يتسحاق هرتسوغ، والحائزة على جائزة إسرائيل وهي أم ثكلى، ورائدة في مجال التربية والتعليم، مريام بيرتس".

 

وسينتخب الكنيست الرئيس الجديد الذي سيتولى منصبه في شهر يوليو المقبل، في عملية اقتراع سرية.

 

ويتم انتخاب الرئيس الإسرائيلي كل سبع سنوات عبر آلية الاقتراع غير المباشر من بين 120 عضوا في الكنيست، ويعتبر شخصية رمزية في الدولة، وتتمثل سلطته في توجيه المرشحين لتشكيل الحكومة ومنح العفو.

 

وعلى صعيد آخر، وقعت إسرائيل أول أمس الإثنين اتفاقًا صريبيًا مع الإمارات يهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين فيما يسعيان لمزيد من تطبيع العلاقات بينهما، على ما أعلن وزير المالية الإسرائيلي.

 

وقال الوزير يسرائيل كاتس "هذا اتفاق تاريخي سيحفز تنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين".

 

وقال إنّ الاتفاق "سيوفر اليقين والشروط المواتية لنشاط تجاري واسع النطاق".

 

ويعد الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة لمصادقة البرلمان الإسرائيلي، خطوة هي الاحدث في اعقاب تطبيع العلاقات بين البلدين العام الفائت.

تشكيل صوم تشكيل حكومة حكومة نتانياهو الاتفاق

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة صورة الرادار الملتقطة لـ«رجل وامرأة»

«لازم يموت».. «النيابة» تكشف تفاصيل جديدة في التعدي على رئيس حي عين شمس

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 2-6-2021

«الأهرام»: تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى حول سد النهضة لا تخدم أى قضية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-6-2021 فى القاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يختار رئيس إسرائيل الجديد خلفا لـ ريفلين.. اليوم

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»