الكنيست يختار رئيس إسرائيل الجديد خلفا لـ ريفلين.. اليوم

يستعد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، سيتولى الرئيس الجديد هذا المنصب الشرفي إلى حد كبير يوم 9 يوليو.



وهناك مرشحان لهذا المنصب هما ميريام بيريتس وإسحاق هرتسوج وبيريتس معلمة ولدت في الدار البيضاء وهاجرت إلى إسرائيل وهي طفلة، وينظر إليها على أنها المرشحة الأكثر تواضعا، وهي تحظى باحترام الكثيرين بسبب إيمانها.



ويعتبر هرتسوج المرشح المفضل، وهو علماني ولد في تل أبيب ويشارك منذ فترة طويلة في السياسة، وشغل والده حاييم هرتسوج منصب رئيس إسرائيل من عام 1983 إلى عام 1993.

وفي وقت سابق، نقل موقع "أي نيوز 24" الإسرائيلية، فإنه "يتنافس على هذا المنصب الزعيم السابق لحزب (العمل) رئيس الوكالة اليهودية يتسحاق هرتسوغ، والحائزة على جائزة إسرائيل وهي أم ثكلى، ورائدة في مجال التربية والتعليم، مريام بيرتس".

وسينتخب الكنيست الرئيس الجديد الذي سيتولى منصبه في شهر يوليو المقبل، في عملية اقتراع سرية.

ويتم انتخاب الرئيس الإسرائيلي كل سبع سنوات عبر آلية الاقتراع غير المباشر من بين 120 عضوا في الكنيست، ويعتبر شخصية رمزية في الدولة، وتتمثل سلطته في توجيه المرشحين لتشكيل الحكومة ومنح العفو.

وعلى صعيد آخر، وقعت إسرائيل أول أمس الإثنين اتفاقًا صريبيًا مع الإمارات يهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين فيما يسعيان لمزيد من تطبيع العلاقات بينهما، على ما أعلن وزير المالية الإسرائيلي.

وقال الوزير يسرائيل كاتس "هذا اتفاق تاريخي سيحفز تنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين".

وقال إنّ الاتفاق "سيوفر اليقين والشروط المواتية لنشاط تجاري واسع النطاق".

ويعد الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة لمصادقة البرلمان الإسرائيلي، خطوة هي الاحدث في اعقاب تطبيع العلاقات بين البلدين العام الفائت.