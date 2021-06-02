الدفاع الروسية بصدد استحداث إدارة الذكاء الاصطناعى

ستشكل وزارة الدفاع الروسية في ديسمبر المقبل إدارة ستتخصص في دراسة كل الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، صرح بذلك عضو اللجنة الصناعية العسكرية لدى الحكومة الروسية، ميخائيل أوسيكو، وقال على هامش ندوة "الذكاء الاصطناعي" التي تعقد حاليا في إطار المنتدى الصناعي الدولي في سيفاستوبول: "يمكنني القول إن وزارة الدفاع الروسية اتخذت قرارا بشأن الذكاء الاصطناعي. ويجب أن تنتهي كل الإجراءات الخاصة بجهات مدنية وعسكرية ستتولى تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في كل وحدات وإدارات الوزارة فضلا عن تعميم الخبرات المتوفرة لديها في هذا المجال.

وأوضح، ميخائيل أوسيكو أن إدارة الذكاء الاصطناعي ستكون لديها موازنة مالية خاصة بها وستشبه مهامها ووظائفها تلك التي تقوم بأدائها إدارة الدراسات المستقبلية الواعدة في وزارة الدفاع.

وأشار قائلا: "أظن أنه سيظهر مع مرور الوقت مفهوم الذكاء الاصطناعي العسكري، كما كان الحال مع مفهوم الروبوتات العسكرية، مع العلم أن الحكومة الروسية ستوظف عن طريق إدارة الذكاء الاصطناعي أموالا لهذا الغرض بدءا من يوليو المقبل حين تبدأ في تشكيل الموازنة المالية الفدرالية وموازنة وزارة الدفاع.

ودعا، ميخائيل أوسيكو مجتمع المحترفين والخبراء إلى مساهمة الأخصائيين العسكريين في خلق اتجاه مستقل جديد للعلم العسكري والممارسة العسكرية.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الدفاع الروسية دعوات إلى نحو 119 وزارة دفاع حول العالم، للمشاركة في مؤتمر موسكو التاسع للأمن العالمي، الذي سيعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو الجاري.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو، خلال اجتماع عقد عبر الفيديو كونفرانس في مقر الوزارة، "تمت دعوة وزراء الدفاع لأكثر من 119 دولة، وأكثر من 150 خبيرا روسيا وأجنبيا"، مشيرا إلى أنه من المخطط مناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي والإقليمي، في أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط.

وعقدت النسخة الثامنة من المؤتمر، الذي يركز على القضايا المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين، في 23 أبريل 2019.