استعدادا لعودة الطيران.. خبراء روس يتفقدون مطارات مصر الدولية

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن المتخصصين الروس درسوا بدقة الشروط اللازمة لاستئناف السفر الجوي مع مصر، مؤكدا أن الحكومة سوف ستتخذ قرارها النهائي قريبا، وذلك بعد زيارة وتفقد وفد روسي للمطارات الدولية في مصر استعدادا لعودة السياح بين مصر وروسيا.

وأشار إلى أن "هذه الزيارات التفتيشية تمت بالفعل، حيث درس الخبراء الروس كل ما تم تطويره في مطارات القاهرة، نحن في انتظار تقرير الخبراء".

يأتي هذا فيما صرح مسئولو الطيران المصريون لوكالة "تاس" يوم الأحد: أن خبراء روس وصلوا إلى البلاد لتفقد المطارات الدولية بالمنتجعات المصرية.

يذكر أنه في 23 أبريل اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على إعادة إطلاق الرحلات الجوية بين المدن الروسية ومنتجعات البحر الأحمر.

و في أوائل مايو، قال مبعوث موسكو إلى القاهرة جورجي بوريسينكو إن سلطات الطيران والأجهزة الأمنية يجب أن تستكمل جميع الإجراءات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية، وأشار إلى أن الجدول الزمني لاستئناف السفر الجوي سيعتمد إلى حد كبير على التطورات المرتبطة بوباء فيروس كورونا.

يأتي هذا فيما تم تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر بالكامل في نوفمبر 2015 بعد أن انفجرت طائرة ركاب خاصة بشركة طيران كوجاليمافيا الروسية متجهة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج فوق شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل 217 راكبًا وسبعة من أفراد الطاقم على متنها، وعتبر الحادث بأنه هجوم إرهابي.

وفي يناير 2018، وقع بوتين أمرًا تنفيذيًا لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى القاهرة، لكن رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية لا تزال معلقة وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قام الجانب المصري بتحسين وتطوير نظامه لفحص الركاب والأمتعة بشكل كبير وتحسين البنية التحتية للمطار.