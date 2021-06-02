الأربعاء 02 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

من بينها مرسى علم.. متخصصون يرشحون أفضل الأماكن لاستكشاف الشعاب المرجانية

الشعب المرجانية
الشعب المرجانية

يصادف الأول من يونيو اليوم العالمي للشعاب المرجانية، وهو احتفال بدأته شركة Raw Elements لجذب "الوعي والحفاظ على الشعاب المرجانية في العالم".

ورشحت الرابطة المهنية لمدربي الغوص (PADI)، وكبير مسؤولي العلامة التجارية بالرابطة "كريستين فاليت ويرث"، خمسة أماكن بها أفضل شعاب مرجانية في العالم من بينها مدينة مرسى علم في مصر، وفقا لما نقله موقع travelandleisure المتخصص بالسفر والرحلات

وقال الموقع إن مرسى علم في مصر تشتهر بكونها وجهة سحرية لغوص "السكوبا" وهو الغوص الذي يتمكَّن من خلاله الغطّاس أن يتنفس تحت الماء، بواسطة معدات خاصة ومحددة.  

وتابع الموقع: تقع مرسى علم  على البحر الأحمر، وتمتد شعابها المرجانية الصحية على طول الشاطئ من بورت غالب جنوبًا، وتوفر مأوى للأسماك من كل لون. 

وأضاف الموقع: يعج العالم باللشعاب المرجانية في جميع أنحائه من إندونيسيا والفلبين إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر إلى البحر الكاريبي والمياه الاستوائية قبالة شواطئ الولايات المتحدة.

وتابع: يعتبر الكثيرون أن الاستمتاع بالسفر يتمثل في استكشاف أماكن جديدة واكتشاف مواقع غير مألوفة في أجزاء جديدة من العالم، فيما يعتبر الغوص بالمعدات من أكثر الأشياء إثارة.

ومن بين الأماكن الأخرى التي رشحتها كبير مسؤولي العلامة التجارية كريستين فاليت ويرث، جزيرة تافاروا، في فيجي، والتي تشتهر بشعابها المرجانية الجميلة التي تحيط بالجزيرة ذات الشكل الفريد من نوعه.

كذلك رشحت جزيرة كوه ساموي، أكثر ما تشتهر به الشعاب المرجانية، وتقع جنوب كوه ساموي على الشاطئ الغربي لخليج تايلاند، وهي جزيرة غنية بالألوان ومليئة بمجموعة متنوعة من الحياة البحرية التي تتراوح من أسماك قرش الحوت الهائلة.

شعاب مرجانية مرسى علم شعاب مرجانية في مرسى علم السياحة مصر

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