نائب رئيس مجلس الدولة الصينى يجرى مباحثات مع وزيرة الخزانة الأمريكية

أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مكالمة عبر الفيديو،

لكنهما لم يشيرا إلى موعد استئناف المحادثات الرسمية حول الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، ذكرت وزارة التجارة الصينية، فى بيان، أن المسؤولين بحثا "القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن يلين ناقشت خطط واشنطن لدعم التعافي الاقتصادي القوي المستمر وأهمية التعاون في المجالات التي تخدم مصالح الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه "معالجة القضايا المثيرة للقلق

بصراحة".



وذكر البيان أن يلين قالت إنها تتطلع إلى محادثات مستقبلية مع ليو.



وكان المفاوضان التجاريان الأمريكي والصيني أعادا الاتصال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.



وانخرطت بكين وواشنطن في حرب تجارية منذ ثلاث سنوات.



وقبل الأسبوع الماضي، كان آخر اتصال بين المفاوضين قد تم في أغسطس خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء ارتفاعا من 23 حالة قبل يوم.



وذكرت اللجنة في بيان أن 14 من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.



وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 ارتفاعا من 15 إصابة قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91146 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.



جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.