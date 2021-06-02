الأربعاء 02 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهلال الأحمر المصرى يسلم الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية لغزة

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

سلمت جمعية الهلال الأحمر المصري، الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية (أدوية ومستلزمات طبية وإغاثية) لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي - نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الدكتورة نيفين القباج؛ للوقوف على احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم العون والمساعدة لهم، والتأكيد على الدور القيادي الذي تقوم به مصر في دعم الجهود الإنسانية وتقديم المعونات للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، أن الجمعية رفعت حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لتوفير احتياجات الأشقاء الفلسطنين، موضحا أنه يتم استقبال التبرعات لمساعدة الشعب الفلسطيني بالتبرع أونلاين أو على الموقع الإلكتروني للجمعية https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation، أو من خلال إرسال رسالة بكلمة غزة أو فلسطين على الرقم 9770 أو الاتصال بالرقم 15322.

ويواصل الهلال الأحمر المصري دعمه للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن الإخوة الفلسطينيين، منذ سنوات لرفع الآلام عن سكان القطاع ورسم بسمة أمل على وجوههم.

وتعمل جمعية الهلال الأحمر، على بث قيم الوحدة والتطوع والعمل الإنساني بين الجمهور لاسيما الشباب، وتقديم المعونات المالية والمادية لمنكوبي الكوارث في مختلف أنحاء القُطر المصري، كما تعمل الفروع على خدمة المجتمع المحلي من خلال تحسين حالة الفقراء، ونشر أساسيات الإسعاف الأولي، وتنفيذ المشروعات الاجتماعية والصحية والثقافية.

ويشارك شباب الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء في نقل المساعدات الإنسانية عبر ميناء رفح البري وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتغطي فروع الهلال الأحمر المصري محافظات الجمهورية، إذ تمتلك 27 فرعًا فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.

غزة وزيرة التضامن التضامن الهلال الأحمر الفلسطينيين

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