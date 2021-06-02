طبيب يكشف عن علاقة الإصابة بسرطان الأمعاء وتناول المضادات الحيوية

أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، يهدد بحدوث مشكلات في عمل الأمعاء قد تؤدي إلى الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، يحذر مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، من أن المضادات الحيوية يجب تناولها في العلاج استنادا إلى وصفة الطبيب فقط. لأنه بخلاف ذلك، يمكن أن تسبب مشكلات في ميكروبيوم الأمعاء (البكتيريا المفيدة في الأمعاء) لا يمكن إصلاحها، وقد تتطور إلى "احتشاء عضلة القلب، الجلطة الدماغية و السرطان".

ويضيف، بالتأكيد يمكن أن يتضرر الميكروبيوم من أمور أخرى.

و يقول، "لن يغفر لنا الميكروبيوم تناول أطعمة من نوع واحد. لذلك يجب أن نتبع نظاما غذائيا متوازنا".

و يشير مياسنيكوف، إلى أنه بفضل الميكروبيوم تتم عملية امتصاص المواد المغذية، ويمنع نمو البكتيريا المرضية. لذلك بالذات من الضروري الاهتمام بنوعية وجودة المواد الغذائية والأدوية التي نتناولها.

يشار إلى أن المضاد الحيوي هو عبارة عن مادة أو مركب يقتل أو يثبط نمو الجراثيم، و تنتمي المضادات الحيوية إلى مجموعة أوسع من المركبات المضادة للأحياء الدقيقة، و تستخدم لعلاج الأخماج التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك الفطريات و الطفيليات.

صاغ مصطلح "المضادات الحيوية" العالم واكسمان عام 1942، لوصف أية مادة تُنتجها كائنات حية دقيقة تعاكس نمو الكائنات الدقيقة الأخرى في وسط مخفف جداً. هذا التعريف الأصلي استبعد المواد الطبيعية الأخرى التي تقتل المتعضّيات الدقيقة ولكن لا تنتجها كائنات حية دقيقة (مثل عصارة المعدة والماء الأكسجيني H2O2)، وكذلك يستبعد المركبات الصناعية المضادة للجراثيم مثل السلفوناميدات. العديد من المضادات الحيوية ذات جزيئات صغيرة القدّ نسبياً مع كتلة جزيئية أقل من 2000 وحدة دالتون.