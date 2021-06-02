حريق فى سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيرانية

ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، نقلا عن بيان للبحرية الإيرانية، أن حريقا شب في سفينة تدريب تابعة لها بالقرب من مدخل الخليج، مؤكدة أن جميع أفرادها تمكنوا من مغادرتها بأمان.

ونقلت الوكالة عن البيان، دون الخوض في التفاصيل، أن عمليات مكافحة الحريق مستمرة على متن السفينة التي كانت بالقرب من ميناء جاسك الإيراني الواقع على خليج عمان.

وفي العام الماضي، أصابت سفينة حربية إيرانية أخرى بصاروخ خلال مناورة، في حادث عرضي أدى إلى مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

ووقع الحادث أثناء تدريب في خليج عمان، وهو ممر مائي حساس يتصل بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس نفط العالم وتجري إيران تدريبات بانتظام في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت البحرية السريلانكية، إخماد حريق هائل اندلع في سفينة حاويات تحمل أطنانا من الكيميائيات والبلاستيك ومستحضرات التجميل، بعد عملية شاركت فيها جهات دولية استمرت 13 يوما.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال المتحدث باسم البحرية إنديكا دي سيلفا إن "مؤخر ناقلة الحاويات التي يبلغ طولها 186 مترا غرق بنحو متر بسبب غمر المياه لهيكلها"، موضحا أن رش الماء توقف لمنع مزيد من الغمر، لكن بعض نقاط السفينة ما زالت ساخنة للغاية ما يعوق إجراء فحص كامل للسفينة".

واندلع الحريق في السفينة في 20 مايو حين كانت تهم بدخول مرفأ كولومبو، فيما قررت محكمة سريلانكية مصادرة جوازات سفر ثلاثة من مسؤولي طاقم السفينة إلى حين انتهاء التحقيقات.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة الجارديان" البريطانية، فقد أدى الحريق إلى تسرب المواد البلاستيكية الدقيقة عبر شواطئ سريلانكا، ومقتل الحياة البحرية في ما يمكن أن يكون أسوأ كارثة بيئية في تاريخها.