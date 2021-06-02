الأربعاء 02 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة» الإسرائيلية: لقاح فايزر قد يسبب التهابا فى عضلة القلب

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أشار فريق خبراء عينته وزارة الصحة الإسرائيلية إلى احتمال وجود صلة بين لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 والتهاب عضلة القلب، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، تم تشكيل الفريق الوبائي الموسع بعد الإبلاغ عن حالات إصابة بالتهاب عضلة القلب لدى بعض الإسرائيليين بعد وقت قصير من تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح.

ومن بين 275 حالة إصابة بالتهاب عضلة القلب تم الإبلاغ عنها في الفترة من ديسمبر عام 2020 إلى مايو 2021 في إسرائيل، حدثت 121 حالة منها بعد فترة قصيرة من تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر، معظمها بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما.

كما وجد الفريق أن 9.8 بالمائة من حالات التهاب عضلة القلب حدثت بعد وقت قصير من تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر.

وتلقى حتى الآن أكثر من 5.45 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح في إسرائيل، أو 58.4 بالمائة من مجموع السكان، فيما تلقى أكثر من 5.13 مليون منهم الجرعة الثانية.

ويُعطى اللقاح حتى الآن لمن هم في سن 16 وما فوق، ومن المتوقع أن تقرر الوزارة قريبا ما إذا كانت ستسمح باعطاء التطعيم للفئة العمرية التي تتراوح بين 12 و15 عاما.

وعلى صعيد آخر، شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا  واليمن. 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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