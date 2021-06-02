الأربعاء 02 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مايكل فلين: لم أطالب بأى انقلاب فى أمريكا على غرار ميانمار

مايكل فلين
مايكل فلين

نفى مايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تصريحا منسوبا له، يفيد بأن انقلابا على غرار ميانمار "يجب أن يحدث" في الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال فلين، في رسالة إنه "لا يوجد سبب على الإطلاق لأي انقلاب في أميركا، ولم ولن أطالب في أي وقت بأي إجراء من هذا القبيل".

وأضاف أن "أي تقرير عن أي اعتقاد آخر، من وجهة نظري، هو افتراء جريء يستند إلى تقارير محرفة عن جلسة مباشرة خلال مؤتمر للأميركيين الوطنيين الذين يحبون هذا البلد، تمامًا مثلما أفعل".

وأوضح فلين أنه ليس غريبا على وسائل الإعلام "أن تتلاعب بكلماتي، وبالتالي اسمحوا لي أن أكرر ردي على سؤال طـُرح خلال المؤتمر: لا يوجد سبب لحدوث (انقلاب) هنا (في أمريكا)".

ويعتقد العديدون من أتباع جماعة "كيو أنون" أن الجيش الأميركي سيساعد ترامب على استعادة السلطة في الولايات المتحدة.

وقد استولى جيش ميانمار على السلطة وأطاح الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد، في فبراير. ومنذ الانقلاب، قتلت قوات الأمن مئات الأفراد، واعتقلت الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

النائبة الجمهورية من ولاية وايومنغ، ليز تشيني، انتقدت بشدة تصريح فلين، وقالت في تغريدة يوم الإثنين، إنه "لا يجوز لأي أميركي أن يؤيد أو يدعم الإطاحة بنظام الحكم في الولايات المتحدة."

وعمل فلين كأول مستشار للأمن القومي، في إدارة ترامب، قبل إقالته في عام 2017.

واعترف فلين عام 2017 بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع روسيا، لكنه طلب من المحكمة في يناير 2020، السماح له بسحب إقراره بالذنب، قبل أسبوعين فقط من موعد الحكم عليه وأصدر ترامب عفوا كاملا عن فلين في نوفمبر 2020.

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