البنتاجون يطلب 23 مليار دولار لتمويل الاستخبارات العسكرية

طلب البنتاجون من الكونجرس الأمريكي تخصيص 23.3 مليار دولار لتمويل احتياجات الاستخبارات العسكرية ضمن ميزانية العام المالي القادم.

ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، جاء في بيان للبنتاجون بشأن الميزانية للعام 2022 المالي، أنه طلب إنفاق 23.3 مليار دولار على برنامج الاستخبارات العسكرية، مع الإشارة إلى أن ذلك "يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية لوزير الدفاع".

وأشار البنتاجون إلى أن الكشف عن هذا المبلغ لا يعرض للخطر أي عمليات سرية في إطار البرنامج، مضيفا أنه لم ينشر أي تفاصيل أخرى خاصة ببرنامج الاستخبارات العسكرية.

وكانت الولايات المتحدة تنفق 23.1 مليار دولار على برنامج الاستخبارات العسكرية في العام المالي الحالي وفي عام 2020 أيضا.

وعلي صعيد آخر، أعلن البنتاجون، عن مباحثات أمريكية إسرائيلية، لبحث ملف إيران وسلوكها في المنطقة.

وشددت نائبة مساعد وزير الدفاع دانه سترول، على أن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن اليوم في الشرق الأوسط، قائمة على أساس التهدئة، وكذلك مواجهة تصرفات إيران السيئة، وأيضاً منع عودة تنظيم داعش والإرهاب، وفقا لقناة الحدث.

وأضافت مؤكدة في بيان افتتاحي لمعهد الشرق الأوسط، ألا حلول عسكرية لمشاكل المنطقة، لافتة إلى أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل لمثل هذه الأوضاع المتوترة.

فيما كشف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن أميركا ستعمل على مساعدة إسرائيل عسكريا بعد الحرب الأخيرة، لافتا أن تل أبيب ستطلب مساعدات أميركية عسكرية بقيمة مليار دولار.

وقال «جراهام» إن إسرائيل هي عيون وآذان أمريكا، معتبرا أن لا أحد يفعل أكثر من إسرائيل لحماية أمريكا من الإسلام المتطرف.

وفي تصريح من تل أبيب بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال غراهام إن أسوأ ما يمكن أن يحل بالعالم هو حصول النظام الإيراني على قدرات نووية.