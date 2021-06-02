«من لهب النار للوحة فنية».. إبراهيم يقدم فن «الرسم بالنار»

لم يكتفِ الشاب إبراهيم أبو مبارك، صاحب الـ 19 عامَا، بموهبته في الرسم بشكله التقليدي_ بل قرر أن يكون له طريقة خاصة وأسلوب مختلف، حيث عمل على استخدام أدوات الغير مألوفة للرسم وكانت من ابتكاره حيث قام بالرسم عن طريق الحرق بالنار على الورق واستخدام قوة الحرق في تحديد درجات الألوان.

كل ذلك كان اجتهاد شخصي من إبراهيم الطالب بكلية اللغة العربية بجامعة المنصورة، حيث يقول لـ«الدستور»، أنه اكتشف موهبة الرسم من قبيل الصدفة، حيث أعجب بأحد الرسومات الكرتونية على أحد المجموعات الخاصة بموقع "فيس بوك" وقرر أن يرسمها واكتشف انه لديه الإمكانية للقيام بذلك ثم بدء الرسم بالرصاص والفحم.

وقام بتعليم نفسه ذاتيا، يقول: "أنا محدش علمني الرسم أنا اتعلمت بالتجربة والاستمرارية وبدأت بالرصاص لانه الأساس بعد كده حبيت أكون مختلف".

وأضاف "أبومبارك" أنه يحب دائما أن يكون له طريقة مختلفة وتغيير قواعد اللعبة، حيث احترف الرسم بالنار وأصبحت تلك هي طريقته كما يقوم بالرسم بطرق أخرى مختلفة.

وعن هدفه قال إن أهم مايسعى إليه ويعد أهم حلم من أحلامه هو تسجيل اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بلوحة ذات حجم ضخم وتكون الأولى من نوعها التي ترسم بالنار واللهب على الورق، كما يسعى للحصول على براءة اختراع الأدوات التي ابتكرها للرسم لهذا النوع كما يتطلع لإقامة معرضا خاص به لعرض أعماله.

واختتم قائلاً: "تعرضت للعديد من الإنتقاد المحبط من البعض في بداية الأمر والبعض كان يرى أنني أسعى وراء سراب ولا يوجد شيئ مجدى من وراء ما أقوم به لكن لم التفت الى كل هذا الكلام وما ينبعث منه من طاقة سلبية بل قررت المضي قدما فيما أقوم به حتى وفقني الله وحققت ما كان يشار إليه بأنه مجرد أوهام وخيالات بل أنني أتذكر أن أحد هؤلاء الذين سعوا لإحباطي أنه طلب مني أن أرسم له لوحه سلفا بعد أن أبدى إعجابه الشديد بما أقوم به".

الرسم بالنار

الرسم بالنار

الرسم بالنار

الرسم بالنار

الرسم بالنار