السلطات البرازيلية تدرس من جديد شراء لقاح «سبوتنيك V» الروسى

أعلنت وكالة الرقابة الصحية البرازيلية "أنفيزا" أنها ستدرس مجددا شراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في 4 يونيو الجاري.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن مجلسها سيعقد جلسة استثنائية، وسيحلل المدراء طلبات الترخيص للاستيراد وتسويق اللقاح الروسي ولقاح "كوفاكسين" الهندي.

وكانت الهيئة البرازيلية قد رفضت في أبريل الماضي طلبات سلطات الولايات البرازيلية لترخيص استيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي لعدم وجود "معلومات كافية" بشأن اللقاح.

ومع ذلك وافقت السلطات البرازيلية على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" على أراضي البرازيل.

واعتبر الجانب الروسي قرار السلطات البرازيلية مسيسا، على خلفية التقارير حول محاولات الولايات المتحدة للضغط على البرازيل حتى ترفض شراء اللقاح الروسي.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.