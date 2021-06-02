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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 2-6-2021

الريال السعودي
الريال السعودي

يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 2-6-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية، والخاصة العاملة بالأسواق المحلية. 

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، عند مستويات 4.167 جنيه للشراء و4.194 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط السعر المعلن من البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي.

 

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 2-6-2021

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه مستوى 4.155 جنيه للشراء و4.188 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

 

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

 

وظل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك التنمية الصناعية.

 

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

 

فيما يعرض سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

 

كما بينت شاشات التداول اللحظي بفروع البنك المصري الخليجي، تداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

 

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في بداية التعاملات في بنك فيصل الإسلامي.

 

جدير بالذكر أن الريال هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون من 100 هللة، ويصدر عن البنك المركزي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.

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