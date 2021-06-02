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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 2-6-2021

الذهب اليوم
الذهب اليوم

يقدم موقع " الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الأربعاء 2-6-2021، أسعار الذهب في الأسوق المحلية المصرية .

 

سعر الذهب في السوق المحلي 

وسجل سعر الذهب اليوم للجرام عيار 21، الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين القبلي والبحري، نحو 818 جنيهًا، مقابل أسعاره أمس في سوق الصاغة والتى سجلت 816 جنيهًا.

 

 سعر الذهب في السوق العالمي 

وشهد سعر الذهب ارتفاعا عالميًا ملحوظا مع بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار زيادة سعر الفائدة على الدولار وتراجع العوائد على السندات الأمريكية، وجاء سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1908 دولارات ببداية التعاملات.

 

أسعار الذهب في السوق المحلي المصري اليوم الأربعاء 2-6-2021

 

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28973 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

وجاء سعر كيلو الذهب عيار 24 بحوالى 934 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - الأعلى سعرا - قفزة خلال التعاملات  ليسجل الجرام 934 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعا بشكل ملحوظ ليسجل 818 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 

فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 702 جنيه فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم بمصر في التعاملات الصباحية ليسجل نحو 6544 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

 

يذكر أن أسعار الذهب تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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