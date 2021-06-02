الأربعاء 02 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

اعترافات ميمى جمال عن اللحظات الأخيرة لزوجها حسن مصطفى

ميمي جمال وحسن مصطفى
ميمي جمال وحسن مصطفى

يعتبر دور ناظر "مدرسة المشاغبين" الأقرب لقلب الفنان حسن مصطفى، قبل أن يتخوف من المغامرة وقبول الاشتراك في المسرحية من البداية.

أكد الفنان حسن مصطفى أنه أبدى تخوفًا من قبول الدور، لأن الفنان عبدالمنعم مدبولي كان قد سبقه إليه ولكنه اختلف مع القائمين على العمل واضطر إلى الانسحاب، لذلك شعر بأن المقارنة ستحدث ولا بد أنها في غير صالحه.

وحقق حسن مصطفى شهرة كبيرة ونجح العمل بشدة واستمر عرضه لفترات طويلة، حيث قال في حوار صحفي بمجلة "الشبكة": "مدبولي فنان كبير ومتمكن من دوره، لكنني ولله الحمد تفوقت في ذلك الدور على نفسي".

وأوضح أن النص المسرحي كان مأخوذًا عن رواية أجنبية لفيلم سينمائي، ولكن تم تمصيرها وإدخال كثير من التعديلات عليها، بالإضافة إلى عدد من الإفيهات الطريفة التي أدخلها أحد أقرباء الكاتب الصحفي محمود السعدني، متابعا: "ثم لا تنسى الفنانين أنفسهم هم أولاد مسرح وشاطرين في خلق الإفيهات، فخرجت المسرحية بهذا الشكل الجميل".

كما خصّ الفنان أحمد زكي بإطراء خاص وقال: "أحمد زكي كان فنانًا خطيرًا جدًا لقد تنبأت له بهذا عندما اشترك معي في عمل قبل (مدرسة المشاغبين) فقلت في نفسي هذا الولد سوف يكون له مستقبل كبير وقد كان رحمه الله".

 

اعترافات زوجته

كشفت الفنانة المصرية ميمي جمال تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى.

 

ميمي جمال قالت، خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إنها لم تفارق حسن مصطفى على مدى 28 يوما في العناية المركزة، ورفضت القدوم في موعد الزيارة، وفضلت أن تقيم في غرفة مجاورة لتجلس معه وتكلمه ليلا.

 

وكشفت عن آخر حديث دار بينهما، حيث قال: "آخر حاجة قالهالي الله يرحمه، لقاني قاعدة على الكنبة وإيدي على خدي وباصاله، راح باصصلي وقال ياميمي، قلتله أيوه يا حبيبي في إيه، قالي نزلي إيدك من على خدك حتحطيها كده كتير بعدين، قلتله ليه بتقول كده وجسمي أشعر".

 

الفنانة المصرية أضافت: "قالي ممكن أشرب، قلتله حاضر اشرب، قمت جبتله ميه من التلاجة وقعدت جنبه سقيته، شكرا ورحت قعدت على الكنبة، عمل دماغه كده وربنا أراد، آخر بق ميه أنا اللي إدتهوله".

 

ميمي جمال تزوجت من الفنان حسن مصطفى عام 1966، وأنجبت منه ابنتيها نجلاء ونورا، وظلت معه حتى رحيله  في مايو عام 2015، وذلك بعد وعكة صحية تعرض لها، ودخلت ميمي في حالة نفسية سيئة بعد رحيل زوجها.

 

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها في السينما فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي، صابرين، جميلة عوض، وتم إنتاجه عام 2016.

ميمي جمال الراحل حسن مصطفى مدرسة المشاغبين عبد المنعم مدبولى أحمد زكي

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