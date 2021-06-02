الأربعاء 02 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدارة بايدن تعلق تأجير أراض للتنقيب عن النفط بالقطب الشمالي

إدارة بايدن تعلق تأجير أراض للتنقيب عن النفط بالقطب الشمالى

بايدن
بايدن

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن،  تعليق عقود الإيجار المثيرة للجدل، الصادرة في عهد الإدارة السابقة، للتنقيب عن النفط والغاز في "محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي"، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية .

ووفقًا لبيان عن وزارة الداخلية، سيتم وقف عقود الإيجار وسط مراجعة بيئية أخرى، والتي ستحدد ما إذا كان ينبغي تأكيدها أو إلغاؤها أو إخضاعها لتدابير إضافية لتقليل آثارها البيئية.

وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتي بعد العثور على "عيوب" في قرار بيع عقود الإيجار، بما في ذلك "نقص تحليل مجموعة معقولة من البدائل".

وفي بيان منفصل، قالت المستشارة الوطنية للمناخ، جينا مكارثي، إن هذا الإجراء "يفي بوعد الرئيس بايدن بحماية محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي ".

وأضافت أن بايدن "يؤمن بأن كنوز أمريكا الوطنية هي ركائز ثقافية واقتصادية لبلدنا، وهو ممتن للإجراء العاجل الذي اتخذته وزارة الداخلية لتعليق جميع عمليات التأجير في انتظار مراجعة القرارات التي اتخذت في الأيام الأخيرة للإدارة السابقة والتي كان يمكن أن تغير شخصية هذا المكان الخاص إلى الأبد".

وفي أمر تنفيذي وقعه خلال يومه الأول في البيت الأبيض، أمر بايدن وزارة الداخلية بوقف مؤقت لجميع الأنشطة المتعلقة بتأجير أراض فدرالية للتنقيب عن النفط والغاز في المحمية، وأشار الأمر إلى أوجه القصور القانونية الكامنة وراء البرنامج، "بما في ذلك عدم كفاية المراجعة البيئية".

وخلال حملته الانتخابية، عارض بايدن التنقيب في المحمية، التي تعد موطنا للدببة البنية والدببة القطبية والذئاب الرمادية وأكثر من 200 نوع من الطيور.

ويجادل مؤيدو التنقيب في المحمية بأنه سيخلق فرص عمل ويحقق إيرادات، في حين يثير المعارضون مخاوف بشأن الحياة البرية وتغير المناخ، إضافة إلى أن المحمية تعتبر أرضا مقدسة لقبيلة "جويتشين" للسكان الأصليين.

النفط الشمالى بايدن القطب الشمالي نقيب إدارة بايدن تنقيب شمال قطب نفط الشمال

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة صورة الرادار الملتقطة لـ«رجل وامرأة»

«لازم يموت».. «النيابة» تكشف تفاصيل جديدة في التعدي على رئيس حي عين شمس

الباز يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

صورة نادرة لصلاح قابيل بكواليس «ذئاب الجبل» قبل وفاته

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

إسرائيل تدمّر نقطة مراقبة للجيش السورى فى الجولان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009