الأربعاء 02 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريشيوس تسعى لتطعيم 60% من سكانها بحلول نهاية سبتمبر

موريشيوس تسعى لتطعيم 60% من سكانها بحلول نهاية سبتمبر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال نائب رئيس الوزراء في موريشيوس ستيفن أوبيجادو، إن البلاد التي تعتمد على السياحة في المحيط الهندي، تسعى لتطعيم 40% من سكانها في غضون شهرين، و 60 % بحلول نهاية سبتمبر، وفقًا لما أفادت به خدمة المعلومات الحكومية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن موريشيوس قامت بتطعيم ما يقرب من 20 % من سكانها البالغ عددهم 1.27 مليون نسمة باستخدام جرعات لقاحي أسترازينيكا وكوفاكسين.

وستبدأ البلاد حملة تطعيم جديدة يوم الأربعاء باستخدام 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 169.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665996.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا  و اليمن. 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

سبتمبر تطعيم موريشيوس نهاية لتطعيم كورونا

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة صورة الرادار الملتقطة لـ«رجل وامرأة»

«لازم يموت».. «النيابة» تكشف تفاصيل جديدة في التعدي على رئيس حي عين شمس

الباز يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إسرائيل تدمّر نقطة مراقبة للجيش السورى فى الجولان

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

الجزائر تعيد فتح حدودها جزئيا بعد 15 شهرا من الإغلاق بسبب كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009