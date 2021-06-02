خروج قطار الصوامع عن القضبان بإمبامة دون وقوع إصابات (صور)

قالت مصادر فى هيئة السكة الحديد، إنه أثناء مرور قطار الصوامع في منطقة إمبابة بالجيزة خرج القطار عن القضبان الأمر الذي تسبب في تعطل حركة المزلقان، ولم تتمكن السيارات من العبور.

خروج قطار عن القضبان

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خروج قطار الصوامع عن القضبان لم ينتج عنه وجود أى إصابات للمواطنين ويتم فىالوقت الحالى رفع القطار على القضبان بواسطة الأوناش التابعة للسكة الحديد.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أجرى جولة تفقدية بمواقع وقطاعات مشروع التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، يرافقه محافظ القاهرة ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.

واطلع الوزير على التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير، وسير وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير، والتي تقوم بها الهيئة العامة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة، كما اطمئن على حصول قاطنيها على التعويض الذي حددته الجهات المعنية وفقًا للقانون.

وتفقد الوزير المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، وتابع التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد.

ووجه بإزالة كافة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة، وكذلك إعادة تخطيط منطقة سوق السيالة، بالإضافة إلى إنشاء 2 مطلع من البحر الأعظم إلى الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

كما شدد الوزير على أن أي قطاع يتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخرسانية به يتم وضع طبقة الأسفلت وتشطيبه فورًا لتسهيل الحركة المرورية على الطريق.

كما وجه الوزير بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وأن تتم مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية.



