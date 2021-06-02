ندوة علمية متخصصة وورش لفنون الخط فى سينما الهناجر.. اليوم

ضمن فعاليات الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي، قطاع الفنون التشكيلية، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ودار الأوبرا المصرية٬ تتضمن فعاليات الملتقى عدة فعاليات منها: الندوة العلمية – والتى تبدأ أعمالها في الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء٬ في سينما الهناجر.

يشارك في الدورة 27 باحثا وتحمل عنوان: "الحرف العربى.. تحديات ورؤى" ويشرف عليها الدكتور أحمد منصور مدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية، وتتضمن الجلسة الأولى الكلمات الإفتتاحية: كلمة الباحثين ويلقيها الدكتور جمال نجا (لبنان)، كلمة قوميسير عام الملتقى الفنان محمد بغدادي وكلمة الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يعقب ذلك وقائع الندوة الأولى ويديرها الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وتتضمن أبحاث: "جماليات الخط العربي" للدكتور محمد زينهم، " لمحة عن مسابقة الخط العربي على مستوى مدارس الجمهورية للدكتور أحمد منصور، تصور مقترح للتغلب علي بعض مشكلات تعليم الخط العربي بإستخدام فلسفة البديل للدكتور محمد محمد العربي، وتقدم مني السيسي بحث بعنوان "أهمية تدريس الخط العربي".

أما الجلسة الثانية ويديرها الدكتور أحمد منصور، تعرض محاضرة مسجلة للدكتور مأمون الصقال بعنوان "إنتشار تقنيات الخط الكوفي التربيعي"، يعقبها أبحاث: "الخط العربي بين مصر ولبنان" للدكتور جمال نجا، "تاريخ إحياء الخطوط المملوكية (أنماط الثلث المملوكي بين الحرف والتكوين والإستخدام) للدكتور محمد حسن، كما يناقش الدكتور أحمد عبد الغني رضوان بحثًا بعنوان: "ظاهرة الكتابة الجدرانية نشاتها وأبرز أشكالها".

كما تبدأ الورش الفنية المصاحبة للملتقى في الخامسة مساء الأربعاء بسينما الهناجر وتتضمن ورشة اللوحة الحروفية وكيفية إخراجها علي ورق الكانسون باستخدام الأحبار الملونة، ويقدمها الفنان العراقي جاسم حميد علوان، ويعقبها في السادسة مساء نفس اليوم ورشة " الخط الرقعة" ويقدمها الفنان أحمد عادل.

ودورة هذا العام من الملتقى تحمل شعار "علم بالقلم" وهى مهداة لإسم فنان الخط العربي الكبير"يوسف أحمد" والذى يعد باعث الخط الكوفي في العصر الحديث، والذى جعل من الخط الكوفي ثقافة بصرية وتشكيلية جديدة لم تتعودها العين الفنية من قبل، فابتدع أسلوبًا يحمل سمات الخط الكوفي الأصيل وقواعده.

كما يكرم الملتقي في هذه الدورة الفنانين: إبراهيم أبو طوق" الأردن"، فاطمة البقالى" الإمارات"، بالإضافة إلى الفنانين: أحمد المصري، مصطفي العمري "مصر".. ومن ضيوف الشرف الفنانين: ثائر الأطرقجى " العراق" ، جاسم حميد "العراق" ، محمد سحنون " تونس" ، مصطفى النجار " سوريا " وسعيد عبد القادر "مصر" .