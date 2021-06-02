التعليم: هدف الامتحان التجريبى الثالث للثانوية العامة تدريب الطلاب على النموذج

الامتحان التجريبي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف من عقد الإمتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة هو تدريب الطلاب علي نموذج الامتحان الرسمي كمحاكاة للامتحان الحقيقي.

جاء ذلك تعقيبًا من وزير التربية والتعليم، على استفسار أحد المعلمين على جروب Teachers of English أحد جروپات ائتلاف معلمى مصر على تطبيق الواتس اب، ردًا على طلب المعلم في إتاحة المزيد من الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي كنماذج تدريبية للطلاب أو أن تتيح الوزارة ملفات تدريبية أخرى على مواقع الوزارة.

ورد وزير التربية والتعليم، قائلًا نصًا ،" هذا هو هدف الإمتحان التجريبي الثالث القادم.. وأن هذا اقصى ما تستطيع الوزارة تقديمه فهذه أول مرة تقييم الوزارة ثلاث امتحانات تجريبية للثانوية العامة.. بجانب عمل الوزارة على الإمتحانات الرئيسية، وبالتالي نماذج الإمتحان التجريبي القادم هى الأخيرة وتشمل كل المواد لمساعدة الطلاب".

يذكر أنه من المقرر أن يعقد الإمتحان التجريبي الثالث في الفترة من (12 يونيو إلى 17 يونيو) محاكاة كاملة وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيله مع إعلان تفاصيل إمتحانات الثانوية العامة الرسمية نهاية الأسبوع الحالي.

وكان قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، للمكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لإمتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على الوضع النهائي لاستلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام (المنتظمين/منازل) ولتحديد موعد استلام بطاقات أرقام الجلوس التي من المقرر تسليمها للطلاب قبل موعد عقد الامتحان التجريبي المقرر خلال شهر يونيه لتدريب الطلاب على نظام الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تحديد موعد نهائي للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10 / 6 / 2021.

وأشار حجازي إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، ان آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحي "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم هو يوم الأحد الموافق 6 / 6 / 2021.

وأكد نائب رئيس عام الامتحان على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من (20) طالب.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بضرورة ​حضور الامتحان التجريبي لتدريب الطلاب على نظام الامتحان ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.