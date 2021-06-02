طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية.. اليوم
يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، حيث تم التشديد على الطلاب قبل دخولهم للجان على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس، وارتداء الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة، وتوفير المطهرات داخل اللجان، وتجهيز غرفة عزل بكل مدرسة يعقد بها لجان امتحانية.
كما تشهد المدارس تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة امتحانية للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة قد تكتشف أثناء فترة الامتحان.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت تحديد موعد إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية فى أول يونيو، وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة اتعقاد امتحانات الإعدادية خلال الفترة من 1 إلى 7 يونيو 2021 .
وشددت الوزارة، على كافة الإدارات التعليمية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.
ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمنهج المخصص للتيرم التاني، وسيقدر لهذا التيرم بـ 280 درجة كاملين.
وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا بتطبيق عدة إجراءات لحماية الطلاب والقائمين على الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة، في خطابها، أن أي تهاون في تطبيق الإجراءات سيقابله تحقيق فوري، وفي هذا السياق نرصد هذه الإجراءات على النحو التالي:.
- تعقد الامتحانات على مستوى كل محافظة بلجان مراقبة ومؤمنة بالتعاون مع المحافظين، حرصا من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.
- تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلا من 20 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان.
- تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية
- التنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء أدوات الحماية الشخصقية
- تشغيل بوابات التعقيم
- استخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة وفى حال ظهور أي أعراض على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ليؤدي الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية
- الإعلان عن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة
أما فيما يخص لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة
-النظافة اليومية لمقر اللجنة
- تطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا
- توفير ماكينة تطهير لرش اللجنة يوميا قبل العمل وبعد انتهاء العمل
- توفير احتياجات اللجنة من المنظفات والمطهرات لمقر اللجنة.
- تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة.
- تعليق لوحات إرشادية للتوعية ضد فيروس كورونا وطريقة التعامل بين الأعضاء.
- تعقيم وتنظيف دورات المياه يوميا بصورة مستمرة.
- تقسيم الأعضاء إلى لجان داخل الحجرة (عضو، وكيل، رئيس حجرة ).
- الخروج للصلاة بالتناوب بين أعضاء القسم الواحد والصلاة في الطرقات المفتوحة.
- مراعاة استخدام أكواب استعمال مرة واحدة للمشروبات.
- توفير سيارة إسعاف لخدمة اللجان.