منتدى تغريد فياض الثقافى اللبنانى يحتفل بإطلاق كتاب «رحلة إلى القلب»

تستضيف الجمعية الأفريقية في مقرها الكائن بالزمالك٬ في الثالثة من بعد عصر اليوم الأربعاء٬ أمسية جديدة من أمسيات تغريد فياض الثقافي اللبناني٬ والذي تقام للاحتفاء بثقافة دولة أوزبكستان- من شعر، قصة قصيرة، مقالات، غناء، ورقص، بالإضافة لمناقشة وتوقيع كتاب مترجم للعربية لعدة شعراء وأدباء أوزبك بعنوان "A Journey to the Heart" أو"رحلة إلى القلب".



وكتاب "رحلة إلي القلب" ترجمته إلى العربية من الإنجليزية المترجمة والشاعرة تغريد فياض- ومن الأوزبكية للإنجليزية المترجم الأوزبكي أسرور اللهياروف، هذا ويشارك في أمسية الليلة٬ وفد من هؤلاء الشعراء والأدباء، وبحضور سفير دولة أوزبكستان في القاهرة.



ويبدأ اللقاء بكلمة رئيس الجمعية الأفريقية٬ السفير محمد نصر الدين - كلمة سفير دولة أوزبكستان في القاهرة - كلمة رئيسة المنتدى الشاعرة والمترجمة تغريد فياض - كلمة الإعلامي والمترجم الأوزبكي أسرور اللهياروف – المتحدث الرسمي للوفد.



وفي الفقرة الأولى من الحفل تعقد مناقشة للنسخة العربية لكتاب "رحلة إلى القلب"٬ بمشاركة كل من: الناقدة دكتورة نوران فؤاد عضو المجلس الأعلى للثقافة- وتناقش الجزء المترجم للعربية من الإنجليزية، والناقد والمترجم شرقاوي حافظ٬ رئيس نادي أدب مصر الجديدة- يناقش الجزء المترجم للإنجليزية من الأوزبكية.



أما الفقرة الثانية فتضم: قراءات مختارة من الكتاب المترجم للعربية، لعدة شعراء وأدباء من الوفد باللغة الأوزبكية٬ يترجمها فورياً للإنجليزية المترجم أسرور اللهياروف، وتترجمها بعده فورياً للعربية المترجمة تغريد فياض.



الفقرةالثالثة: غناء ورقص تراثي شعبي منفرد- من أوزربكستان يؤديه بعض أعضاء الوفد الأوزبكي - قراءات شعرية وغناء لبعض الشعراء والفنانين من مصر والعالم العربي.



الفقرة الرابعة والختامية: كلمة للناشر حسام أبو العلا، مدير دار المفكر العربي٬ يليه توقيع للكتاب المترجم "رحلة إلى القلب" من أعضاء الوفد الأوزبكي- ثم تكريم الناشر ومصمم الغلاف الفنان أحمد بلال. - تكريم الوفد الأوزبكي لرئيس الجمعية الأفريقية وبعض أعضائها، ثم للسفيرالأوزبكي والدبلوماسيين، وتكريم رئيسة وأعضاء منتدى تغريد فياض- يليه تكريم الصحفيين والاعلاميين والشعراء المشاركين في الحفل - تكريم مماثل من منتدى تغريد فياض للسفير والوفد الأوزبكي ولرئيس الجمعية الأفريقية وللصحفيين والمشاركين.



يشار إلى أن عنوان كتاب "رحلة إلي القلب"٬ من تأليف المترجمة تغريد فياض، والتي ذكرت أسباب اختيار العنوان في مقدمة الكتاب، وقد شاركت في الإعداد والإشراف التام على صدور الكتاب مع المترجم الأوزبكي أسرور اللهياروف.



وكتاب "رحلة إلي القلب" مكون من جزأين، أحدهما باللغة العربية، والثاني باللغة الانجليزية، مع غلافين رئيسيين مختلفين لكل جهة من الكتاب، وصور للشعراء والأدباء المشاركين، بالإضافة لمناظر ومعالم تاريخية من أوزبكستان.