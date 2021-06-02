الكویت: 1279 إصابة و3 حالات وفاة جدیدة بكورونا

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، الثلاثاء، تسجیل 1279 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 310 آلاف و501 إصابة، فیما سجلت ثلاث وفیات لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1775.



وأوضح الدكتور السند - لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - أنه تم تسجیل 1073 حالة شفاء، لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین إلى 294 ألفا و972، مبینا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95%.



وذكر أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بأقسام العنایة المركزة بلغ 143 حالة، فیما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 13 ألفا و754.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية شددت على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.