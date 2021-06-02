الرئيس الأمريكى يحيى ذكرى مذبحة «تولسا» فى ولاية أوكلاهوما

أحيا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ذكرى مذبحة تولسا العرقية في الولايات المتحدة التي وقعت في الأول من يونيو عام 1921 في مدينة "تولسا" بولاية أوكلاهوما.



وقال بايدن، خلال خطاب له هناك، نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن هذه الحادثة نراها في المرآة "بشكل قاتم"، مضيفاً أنه أول رئيس أمريكي يحيي ذكرى هذه المذبحة، التي قُتل على إثرها المئات من ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة.



وأكد بايدن أنه أول رئيس أمريكي خلال 100 عام يأتي "ليعترف بالحقيقة" بشأن ما حدث في تولسا، مرحبًا ببعض الناجين من الذبحة الذين حضروا إحياءه لذكراها بعد قرن.



كما أكد الرئيس الأمريكي أن ما حدث في مدينة "تولسا" لم يكن أعمال شغب بل مذبحة، داعيا خلال خطابه لدقيقة من الصمت حدادًا على أرواح ضحايا الحادث.



وشدد الرئيس الأمريكي على عزمه اتخاذ خطوات من أجل تضييق فجوة الثروة بين الأعراق في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر ، أفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق ، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينظر في إمكانية تعيين سيدتين من عائلة كينيدي لمنصبين دبلوماسيين في دول غربية.

وأوضح الموقع، في تقرير، أن بايدن يدرس تعيين كارولاين كينيدي، ابنة الرئيس الأمريكي الـ35، جون كينيدي، لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى أستراليا.

ولكارولاين كينيدي خبرة دبلوماسية حيث سبق أن تولت منصب سفير الولايات المتحدة في اليابان خلال عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما.

وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي ينظر كذلك في إمكانية تعيين فيكي كينيدي، أرملة السيناتور الأمريكي الراحل، تيد كينيدي، وهو الشقيق الأصغر للرئيس الراحل، لمنصب رئيس بعثة دبلوماسية للولايات المتحدة في إحدى دول غرب أوروبا.

ويعتبر تيد كينيدي صديقا لبايدن حيث عملا في مجلس الشيوخ الأمريكي على مدار 36 عاما.

واعتبر "أكسيوس" أن هذه الخطوة تهدف بدرجة معينة إلى توسيع دائرة داعميه وقد تعيد إلى الوجهة العائلة الأمريكية السياسية الأكثر شهرة.