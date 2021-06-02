الصور الأولى لحريق شقة سكنية بوسط البلد

حصلت "الدستور" على الصور الأولى لحريق نشب في كابينة كهرباء وامتد لشقة سكنية داخل عقار فى منطقة وسط البلد نتيجة ماس كهربائي.

حريق نشب في كابينة كهرباء

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنوا من إخماد الحريق باستخدام 4 سيارات إطفاء والسلالم الهيدروليكية.

حريق نشب في كابينة كهرباء

وأوضح مصدر أمني أنه جاري الانتهاء من عملية التبريد لضمان عدم تجديد اشتعال النيران مرة أخرى وامتدادها للعقارات المجاورة.

حريق نشب في كابينة كهرباء

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة وسط البلد، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.