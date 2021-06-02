استطلاع: حكومة المكسيك قريبة من الاحتفاظ بالأغلبية الساحقة في الكونجرس

يقترب الائتلاف الحاكم بقيادة الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور من الاحتفاظ بالأغلبية الساحقة في المجلس الأدنى بالبرلمان في الانتخابات النصفية المكسيكية، وذلك وفقا لآخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "باراميتريا"، وهي نتيجة أقوى مما توقعه البعض.

وقالت "باراميتريا" في استطلاع شاركته مع وكالة بلومبرج للأنباء إن حزب مورينا الذي ينتمي إليه الرئيس سيحصل على 48 % من أعضاء المجلس الأدني بالكونجرس بحصوله على 239 مقعدا، أقل قليلا من عدد المقاعد التي يمتلكها حاليا والتي يقدر عددها بـ353 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع ان ائتلاف لوبيز أوبرادور سيحصل على 315 مقعدا بعد الاتحاد مع حليفه حزب الخضروحزب العمال، أقل قليلا من العدد اللازم للحصول على الأغلبية الساحقة والذي يبلغ 334 مقعدا.

وعلى صعيد آخر ، اعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنّ تمويل الولايات المتحدة منظمة معارضة للحكومة تنشط في مكافحة الفساد يشكّل "تدخّلاً" في شئون بلاده.

وقال لوبيز أوبرادور للصحفيين، إنّ الأمريكيين "ليس لديهم أيّ سبب لتمويل هذه المنظّمات. إنّه تدخّل في الحياة العامة لبلادنا، والمكسيك دولة مستقلّة وحرّة وذات سيادة".

وكان لوبيز أوبرادور قد أعلن في السابع من مايو أنّه طلب من الولايات المتحدة أن تؤكّد ما إذا منحت منذ العام 2018 تمويلاً بـ1,8 مليون دولار لمنظمة "مكسيكيّون ضدّ الفساد".

و قال الرئيس المكسيكي إنّه لم يتلقَّ أيّ جواب.

ولوبيز أوبرادور يساري شعبوي سبق أن اتّهم المنظمة غير الحكومية بالارتباط بأحزاب معارضة تسعى للسيطرة على الغرفة السفلى في الكونجرس في انتخابات منتصف الولاية المقرّرة الأحد.

وقال الرئيس المكسيكي: "لو كان الأشخاص الذين تلقّوا هذه الأموال يتحلّون بالأخلاق، لقالوا الآن إنّهم سيتغيّرون وإنّهم لن يقبلوا بعد الآن بهذا التمويل"، لكنّه أصرّ على أنّهم يتصرّفون على العكس من ذلك.