«غرفة السياحة»: دورات تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين بشركات القطاع

تنظم غرفة شركات السياحة خلال شهر يونيو الجاري عددًا من الدورات التدريبيهة للعاملين بشركات السياحة، وذلك لتنمية مهاراتهم وتطوير إمكانياتهم لمواكبة التطور بالقطاع، وتعريفهم على آليات العمل السياحي.

وتنظم الغرفة يوم 6 يونيو الجاري دورة في علم التسويق للتعريف على مبادئ التسويق السياحي، وكيفية التسويق للبرامج السياحية، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في القيام بالتسويق لبرامج الشركات، كما تنظم دورة تدريبية يوم 9 من نفس الشهر حول فن إدارة الوقت وكيفية استغلال الوقت وعدم إهداره، والحفاظ على وقت العميل بشركات السياحة والتلبية السريعة لطلباته.

كما ستنظم الغرفة دورة أخرى يوم 10 من نفس الشهر حول تنمية مهارات التواصل للعاملين بشركات السياحة، لتقديم أفضل أداء أمام عميل الشركات، وتقام هذة الدورات عبر تطبيق "زوم"، وذلك للحفاظ علي التباعد الاجتماعي في ظل القيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة عدوى فيروس كورونا.

يشار إلى أن غرفة شركات السياحة ترصد ميزانية ضخمة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بشركات السياحة، حيث أن الاستثمار الحقيقي لقطاع السياحة هو الاستثمار البشري، كما أن هناك رغبة من مجلس إدارة الغرفة في عدم توقف قاطرة التدريب ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي والحفاظ على المستوى المتميز للعاملين بشركات السياحة، فكافة الدورات يتم تنفيذها مجانًا لجميع العاملين الحاملين لكارنيه غرفة الشركات للارتقاء بمستواهم الذي يعود بالنفع على الشركات.

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق برئاسة حسام الشاعر قد خصص ميزانية لتدريب العاملين تصل إلى مليون و500 ألف جنيه، وذلك لتقديم أعلى وأفضل الدورات التدريبية، وتوسيع مفهوم التدريب ليتماشى مع المعايير الدولية وليست فقط المحلية، ويقوم حاليًا مجلس تيسير أعمال شكله الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لإدارة شؤون الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحل المجلس القديم.