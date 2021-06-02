الأربعاء 02 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأمومة والطفولة: ورشة عمل لتدريب المتخصصين على التربية الإيجابية

الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي

أكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يسعى دائمًا إلى تقديم الدعم والرعاية والحماية الكاملة لأطفال مصر وأسرهم، ولذا بدأ المجلس في تنفيذ برنامج التربية الإيجابية "راقي بأخلاقي" بمحافظات ( القاهرة – الاسكندرية – أسيوط – قنا).

وأوضحت أن البرنامج يتكون من مجموعة من الأدوات والتقنيات العملية التي يمكن أن تساعد الآباء والأمهات على تقديم أفضل رعاية لأطفالهم، والتركز على بناء علاقات صحية وقوية بين الأسر والأطفال، و تقدم حلول للمشكلات اليومية التي يتعرضون  لها، وكذلك التعامل مع سلوكياتهم وفق أساليب علمية تحقق أفضل النتائج لمصلحة الأطفال الفضلي، مشددة على اهتمام القيادة السياسية بالأطفال والذي اتضح من خلال موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مشروع تنمية الاسرة من منظور حقوق الطفل.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات ورشة عمل "إعداد مدربين متخصصين من القطاعات المعنية بالطفولة والأمومة علي منهج التربية الإيجابية" التي تم تنفيذها في إطاربرنامج التربية الإيجابية التابع للمجلس بالتعاون مع هيئة يونيسف مصر خلال الفترة من 23 مايو إلي 1 يونيو 2021 بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بحضور أطباء من قطاعات السكان و تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي ورعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، وفريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت الأمين العام للمجلس إنه "علينا قبل أن نربي أطفالنا أن نربي أنفسنا أولًا"، وهو ما يدفعنا للتعامل مع مناهج التربية الإيجابية بطريقة صحيحة من أجل تحسين وحماية وضع الأطفال بالتوازي مع جهود الدولة في تحسين وضع القرى لتحقيق التنمية الشاملة، موضحة أن هناك قضايا وظواهر مختلفة تنتهك حقوق الأطفال منها  : زواج الأطفال وختان الإناث و التحرش والعنف ضد الأطفال وبعضها كانت تمثل قضايا راي عام ، ويعمل المجلس للحد منها من منظور وقائي يعتمد علي توعية الأطفال وأسرهم لتغيير تلك الأفكار السيئة والعادات والتقاليد ، وايضا من منظور علاجي ويتم بتدخلات خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة علي مستوي الجمهورية والتي تقوم علي تقديم المشورة والدعم النفسي سواء من خلال الإتصال او من خلال غرفة الدعم النفسي بالمجلس.

وذكرت أن هناك دور محوري وهام للرائدات الريفيات في نشر ثقافة حقوق الطفل والتربية الإيجابية ورفع وعي المجتمع بمثل هذه القضايا الحساسة بطريقة مبسطه يمكن إستيعابها من قبل الأطفال والأسر ، وتنمية الشعور لديهم بأهمية تطبيق مناهج التربية الإيجابية.

وأعرب المشاركين عن سعادتهم وشكرهم للمجلس القومي للطفولة والأمومة لآتاحة الفرصة لهم للإنضمام لفريق المدربين المعنيين برفع وعي المجتمع بمناهج التربية الإيجابية الصحيحة، وتعهدوا بنشر هذه المعلومات والمبادئ علي اوسع نطاق .

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