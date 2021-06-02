الشاعر صالح الغازى فى ضيافة «إقرأ معانا» بالمجلس الأعلى للثقافة.. الليلة

يحل شاعر العامية صالح الغازي، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

ومن المقرر أن يقرأ "الغازي" مجموعة من قصائده الشعرية وهي: "المتوحش اللي جوايا٬ سلموا عليا وكأني بعيد٬ وقصيدة النيل".



يُشار إلى أن الشاعر صالح الغازي٬ يعمل في إدارة النشر والإدارة الثقافية، يكتب مقال رأي أسبوعي بعنوان "من شباك الباص" في صحيفة القبس الكويتية من أكتوبر 2018 وحتى تاريخه، وهو عضو مجلس أمناء جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور لدعم الناشر العربي برعاية اتحاد الناشرين العرب، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو أتيليه القاهرة.

سبق وصدر للشاعر صالح الغازي خمسة دواوين شعرية وهي: "نازل طالع زى عصاية كمنجة 1997- الروح الطيبة 2008 دار إيزيس للإبداع والثقافة- سلموا عليا وكأني بعيد 2011 عن دار العين للنشر- شايف يعني مش خايف 2017 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب- المتوحش اللي جوايا 2019 دار العين".



كما صدر لصالح الغازي في القصة القصيرة مجموعات: “تلبس الجينز 2008- الرقة للبنات 2012 عن دار ميريت للنشر، كما صدر له كتاب نقدي بعنوان "محنة التوق .. رؤية نقدية" سمات الكتابة فى 12 جموعة قصصية لكُتاب من السعودية".



نشر العديد من الأشعار والمقالات والقصص في العديد من الصحف المصرية والعربية من 1994 وحتى الآن.

كما صدرت عن أعماله الإبداعية دراسات منشورة منها: “تلفيظ الذات دراسة- ديوان المتوحش اللي جوايا٬ للدكتور محمود العشيري- شايف يعني مش خايف - ديوان شايف يعني مش خايف٬ للأديبة فوزية شويش السالم- مصوراتي لا يكف عن الكلام- ديوان شايف يعني مش خايف للناقد والكاتب فريد أبو سعدة - كائن ضاج - ديوان سلموا عليا وكأني بعيد الناقد والكاتب فريد أبو سعدة”.



ومن إحدي قصائد ديوانه "المتوحش اللي جوايا"، نقرأ للشاعر صالح الغازي: "في غربتي أنتمي لإبداعي… وأختار قمر يكلمني.. وأدافع عن لهجة.. خطفها التكرار وحبسها الإيقاع... وأخاطب ناس مستسلمين.. تبص بعيون فاضية.. وما تعلقش ولا حتى تدوس لايك".