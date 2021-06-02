الأربعاء 02 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه مطروح»: ضبط 600 حالة تعد على ترعة الحمام (صور)

حملة لازالة التعديات
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالتنسيق مع هيئة الري والموارد المائية وقوات الشرطة المدنية ومجلس مدينة الحمام الواقعة على بعد 260 كم شرق مرسى مطروح، حملة مكبرة لضبط وإزالة التعديات على ترعة الحمام والوصلات بها. 

أسفرت الحملة عن ضبط 600 حالة تعدي على الوصلات، تم رصدها في نطاق 12 كم على مسار ترعة الحمام، وتم التعامل معها جميعها وإزالتها. 

وأكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن الحملات التي يتم شنها باستمرار نجحت في تحقيق الهدف منها، وهو تقليل كميات مياه الشرب المهدرة، مما أسفر عنه زيادة كميات الوارد من مياه الشرب بالخطوط الناقلة، وبالتالي توفيرها لاستخدام المواطنين بالمحافظة، كما نتج عن حملة اليوم ارتفاع منسوب ترعة الحمام من ٢٦.٤٠ إلى ٢٦.٩٠، بفارق زيارة قدرها ٥٠ سم ٣. 

وشدد رئيس شركة مياه مطروح، على استمرار تنظيم هذه الحملات، والتي بدأت عملها منذ شهر أبريل الماضي، وأنها مستمرة في الشهور القادمة، خاصة مع استقبال موسم الصيف وزيادة معدلات استهلاك المياه بالتزامن مع ازدياد أعداد المصطافين القادمين إلى مدينة مرسى مطروح. 

وقدم رئيس شركة مياة مطروح الشكر لجميع الجهات التنفيذية والأمنية لتعاونهم مع الشركة في نجاح الحملات، مطالبًا المواطنين القائمين بتنفيذ وصلات مخالفة للقانون بعدم التعدي على خطوط المياه والتوقف عن هذه الممارسات؛ لأنهم يضرون بالصالح العام والخدمة المقدمة من الشركة لباقي المواطنين؛ نظرًا لتأثير هذه الوصلات على كميات المياه وتوفيرها للمواطنين، بالإضافة إلى تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات.

حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام

حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
حملة لازالة التعديات علي ترعه الحمام
مياة مطروح إزالة التعديات مطروح مدينة الحمام ترعة الحمام

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