السيطرة على حريق كابينة كهرباء وعقار بوسط البلد

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق هائل شب داخل كابينة كهرباء وامتد لشقة سكنية داخل عقار فى منطقة وسط البلد نتيجة ماس كهربائي.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنوا من إخماد الحريق باستخدام ٤ سيارات إطفاء والسلالم الهيدروليكية.

وأوضح مصدر أمني أنه جاري الانتهاء من عملية التبريد لضمان عدم تجديد اشتعال النيران مرة أخرى وامتدادها للعقارات المجاورة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة وسط البلد، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.