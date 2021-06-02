أجمل إطلالات هنا الزاهد في رحلتها إلى تنزانيا

هنا الزاهد

أطلت الفنانة هنا الزاهد، على جمهورها بإطلالة ساحرة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث حازت الصور على إعجاب الالآف من المتابعين.

هنا الزاهد





إطلالة هنا الزاهد فى تنزانيا





اختارت هنا الزاهد ارتداء ثوب أنيق أبيض اللون، مكون من توب قصير مكشوف الأكمام، نسقت عليه جيب بنفس اللون، جاء تصمم الثوب من الشراشيب ليبرز جمالها، كما تزينت بزوج من الأقراط البارزة أضفت جمالا على إطلالتها.



هنا الزاهد



الناحية الجمالية

ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف هنا فى رحتلها بوضع المكياج بل وضعت لمسات ناعمة من المكياج، مثل وضع الكحل والماسكرا السوداء لابراو جمال عيونها.



تصفيفة الشعر

اعتمدت الفنانة، زوجة أحمد فهمي، على ترك شعرها الأشقر منسدلا على أكتافها بشكل عفوي، ليناسب إطلالتها.



هنا الزاهد



رحلة هنا الزاهد



تقضي حاليا هنا الزاهد مع زوجها أحمد فهمي العطلة الصيفية، فى أدغال أفريقيا، وتشارك جمهورها بأجمل لحظاتها السعيدة، وفى إحدي الصور تظهر هتا مع الأطفال وسط الطبيعة الأفريقية، وهى تلهو مع الأطفال، كما تتألق فى فيديو وهي تُطعم سلحفاة ضخمة، وغيرها من الصور.

هنا الزاهد





وكتبت هنا الزاهد: "جزيرة السجن.. استغرقنا ساعة واحدة في قارب للوصول إلى الجزيرة.. رأينا السلحفاة العملاقة"، وهي تحرص على مشاركة جمهورها الطبيعة الساحرة ومقاطع فيديو للحيوانات، التى تلقاها فى طريق رحلتها.

