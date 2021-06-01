الأربعاء 02 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

علماء يصممون استراتيجية علاج جيني جديدة لمساعدة مرضى الخلايا المنجلية

الخلايا المنجلية
الخلايا المنجلية

تمكن علماء في ولاية ميريلاند الأمريكية، من تصميم استراتيجية علاج جيني جديدة لمرضى الخلايا المنجلية، وهو اضطراب دم معقد ومميت في بعض الأحيان يؤثر بشكل كبير على بنية ووظيفة خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين.
وقال الدكتور ناويا أوشيدا، وفريقه البحثى بالمعهد القومي للقلب والرئة والدم في ولاية ميريلاند الأمريكية، إن الاستراتيجية الجديدة تعزز مستويات الهيموجلوبين الجنيني عن طريق زيادة تركيزات جاما - جلوبين، حيث ينتج الهيموجلوبين الجنيني أثناء نمو الجنين وهو أكثر كفاءة في نقل الأكسجين من نظيره البالغ، كما يُعد إنتاج الهيموجلوبين الجنيني قدرة يمكن إحياؤها من خلال العلاج الجيني.
وأضاف أن تعزيز مستويات الهيموجلوبين الجنيني لا يؤدي إلى زيادة نقل الأكسجين فحسب، بل يقلل بشكل كبير من تكرار مضاعفات المرض، موضحا أن مرض "فقر الدم المنجلى"، هو اضطراب مدمر يؤثر بشكل كبير على الأشحاص المنحدرين من أصل إفريقي .

وتستمد الحالة الوراثية إسمها من شكل خلايا الدم الحمراء للمرضى، التي لها شكل هلال أو منجل.
وتُجرى حوالي 12 تجربة إكلينيكية للعلاج الجيني في الولايات المتحدة ، لكن الأبحاث المختبرية المصممة لتحسين التكنولوجيا لا تزال نشطة وقوية بشكل استثنائي .. وشدد الباحثون على أن الهدف من جميع تقنيات العلاج الجيني لأمراض الهيموجلوبين هو إنتاج خلايا دم حمراء صحية على شكل قرص والتي تنقل الأكسجين بكفاءة في جميع أنحاء الجسم .. في حالة مرض فقر الدم المنجلي ، فإن العلاج يصحح مجموعة من المشاكل الطبية منها فقر الدم الانحلالي ، والألم ، وتلف الأعضاء.

وتوصل الباحثون إلى أن أمرض الخلايا المنجلية تؤدي إلى أمراض كبيرة ويقلل من العمر الافتراضي للمريض، كما ثبت أنه من الصعب تحقيق إنتاج علاجي جاما جلوبين باستخدام العلاج الجيني للخلايا الجذعية المكونة للدم.

المعهد القومي للقلب المعهد القومي الهيموجلوبين مساعدة مرضي العلاج الجيني الوراثي

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة صورة الرادار الملتقطة لـ«رجل وامرأة»

«لازم يموت».. «النيابة» تكشف تفاصيل جديدة في التعدي على رئيس حي عين شمس

الباز يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

الصور الأولى لحريق شقة سكنية بوسط البلد

خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009