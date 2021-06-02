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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-6-2021 فى البنوك المصرية

الدولار اليوم
الدولار اليوم

لديكم خلال التقرير سعر الدولار اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١،  حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن أسعار العملة الأمريكية في السوق المصرفي المصري داخل البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، ونقدم لكم كافة المعلومات عن أسعار الدولار في العديد من البنوك المصرية، وهي بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عودة، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي". 

 

ونستعرض لكم يوميًا تقريرًا يحتوي على العديد من أسعار العملات، وهي أسعار الدينار الكويتي، والريال السعودي، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، ولديكم تقرير يومي يتضمن جميع أسعار العملة الأمريكية في البنوك المصرية.

 

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١ في البنوك المصرية 

لديكم خلال التقرير جميع أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنية المصري، كما هو بالتالي: 

- سجل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، في البنك المركزي المصري، عند الشراء ١٥.٦١٧٣ جنيه مصري، وسجل عند البيع ١٥.٧٤٧٨ جنيه مصري.

- بلغ  الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، في البنك التجاري الدولي cib، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري.

- سجل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، في بنك مصر "الحكومي"، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري. 

- بلغ الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري. 
 - بلغ الدولار الأمريكى، اليوم الاربعاء ٢-٦-٢٠٢١، في بنك عودة، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري.  

- وصل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، في بنك الإسكندرية، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصري. 

- سجل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، في بنك أبو ظبي، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٦٣ جنيه مصري.

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