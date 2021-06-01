الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز يجيب: هل رئيس وزراء إثيوبيا «مخبول»؟

جريدة الدستور

علق الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تصريح آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن إثيوبيا ستبني مائة سد، قائلًا: "تصريح مستفز وغير مسئول بالمرة من شخص غير مسئول".

وتابع الباز، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن إثيوبيا تتعامل بغرور وعجرفة شديدة، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية أصدرت بيانًا واضحًا وصريحًا ترفض كلمة رئيس الوزراء الإثيوبي جملة وتفصيلًا، لأن نهر النيل ليس ملكًا لإثيوبيا، لكن هذا مجرى دولي.

وأضاف "الباز"، أن الشعب المصري بدأ يقلق على حل مشكلة سد النهضة، والبعض يظن أن المشكلة ليس لها حل، وأنه في حالة ضرب سد النهضة سيكون هناك تبعات لن تكون أقل من آثار انقطاع المياه، متابعا: "البعض بيقول نعطش ونموت ونعالج الآثار بتاعه الضربة، واللي هتكون أقل من آثار انقطاع المياه".

 

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