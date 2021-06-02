أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2-6-2021

اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري في البنك الأهلى المصرى

للتعرف على آخر تحديثات أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، في البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، نستعرض خلال التقرير التالي جميع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري، وهي اليورو الأوروبي، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والدولار الأمريكى، والجنية الإسترليني، والين الياباني، وذلك في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر.

ويبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" عن أسعار العملات الأجنبية، يوميًا، ويتعرف القارىء على آخر تطورات أسعار العملات، وفقًا للسعر المصرفي في البنوك المصرية.

آخر تحديثات أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١

لديكم خلال التقرير التالي جميع أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر "الحكومي"، كالأتي:

سجل سعر الدولار الأمريكى، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

بلغ سعر اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، عند الشراء ١٩.٠٦٦١ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٩.٢٤٧٩ جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، عند الشراء ٢٢.٠٩٧٥ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٢٢.٣٨٣٦ جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

سجل سعر الين الياباني، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، عند الشراء ١٤.٢٢٩٧ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٤.٣٦٨ جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٥٥ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٤.١٨٨٩ جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١ في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سجل سعر اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، عند الشراء ١٩.٠٦٦١ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٩.٢٣٠٦ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٥٥ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٤.١٨٨٩ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، عند الشراء ٤٩.١١٨٩ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.٢٤٤٨ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء ٢-٦-٢٠٢١، عند الشراء ٤.٢٥٣٥ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٤.٢٨٠٨ جنيه مصري.