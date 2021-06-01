«التخطيط»: 512.9 مليون جنيه لتنفيذ 50 مشروع بنية أساسية بالقليوبية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 512.9 مليون جنيه لتنفيذ 50 مشروعا لتطوير البنية الأساسية للطرق بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية شملت استكمال رصف الطرق والكباري والأنفاق بتكلفة 307.3 مليون جنيه، تحسين البيئة بتكلفة 90.5 مليون جنيه، واستكمال مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة بتكلفة 44.5 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 42.8 مليون جنيه، واستكمال خدمات مشروعات الأمن والإطفاء والمرور بتكلفة 27.7 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد القرى الواقعة بنطاق محافظة القليوبية 195 قرية تضم 10 مدن والأحياء 2، ويبلغ إجمالى أطوال شبكات الطرق تبلغ 2607 كم، فيما تبلغ أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق 1471 كم، وتبلغ نسبة الطرق المحلية المرصوفة لإجمالي شبكة الطرق 56.4% تمثل 0.8% من إجمالى الجمهورية.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية بخطة عام 2020-2021 يبلغ 301 مشروع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لها تبلغ 9,6 مليار جنيه تمثل 3,6% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 5,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 57,1%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية استثمارات بقيمة 994 مليون جنيه بنسبة 10,3%، ويخص قطاع النقل 822,5 مليون جنيه بنسبة 8,6%، إلى جانب توجيه 512,9 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,3%، علاوة على توجيه 375 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9% ، بالإضافة إلى توجيه 1,4 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14,6%.

جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.