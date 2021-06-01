غدًا.. نقيب الإعلاميين ضيف «مباشر من مصر» على الفضائية المصرية

يحل الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، غدا الأربعاء، ضيفا في حلقة خاصة على القناة الفضائية المصرية برنامج "مباشر من مصر".

ويتحدث سعدة في العيد السابع والثمانين للاعلاميين عن دور نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد الاعلامي والخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، كما يتطرق إلى كيفية مواجهة النقابة لمنتحلي صفة إعلامي وما هي الإجراءات التي اتخذتها ضدهم.

ويكشف سعدة عن تعاقد النقابة مع صندوق التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية للاعلاميين في جميع محافظات الجمهورية، كما يتناول دور الاعلام المصري في مواجهه الإرهاب ومساندة الدولة المصرية.

برنامج مباشر من مصر تقديم ايمان العقاد، إعداد عليوة الطوخي، وإخراج جيهان يحيى.

كان قد هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، إعلامي مصر بعيدهم الـ87، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم.

وقال سعدة إن الإعلام المصري منذ إنشائه 1934 (تاريخ انطلاق أول إذاعة مصرية رسمية) وهو يقدم إعلامًا وطنيًا لعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنويرهم وتثقيفهم، لافتًا إلى أن الإعلام المصري أصبح يشارك في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وفي حرب مصر ضد الإرهاب ويقع على عاتقة مسؤولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلي من قيم مجتمعنا.

وأضاف سعدة أن نقابة الإعلاميين أنشئت لتدافع عن حقوق الإعلاميين وتوفير المناخ المناسب لحرية الرأي والتعبير وأداء العمل بكل ارتياحية وإبداع ولم شمل الأسرة الإعلامية في كيان واحد.

واختتم نقيب الإعلاميين كلمته في العيد الـ87 للإعلاميين مكررًا التهنئة لكل الإعلاميين مخاطبا في الوقت ذاته جميع الإعلاميين المصريين أن يستمروا بحسهم الوطني في أداء مهنتهم السامية: “يجب علينا جميعًا كإعلاميين مصريين وطنيين أن نقف إلى جوار دولتنا المصرية في كل المعارك التي تخوضها تحت قيادتنا الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الحق خطاه”.