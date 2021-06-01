الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال» تثمن دور «المركزي» في تقديم تسهيلات تمويلية للأراضي

المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي

ثمن المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، دور البنك المركزي بتوجيه البنوك  لتقديم التسهيلات التمويلية للأراضي، مؤكدًا انها خطوة جيدة ساهمت في نقص السيولة التي يعاني منها الشركات وأصحاب الأراضي.

وأضاف فوزي في تصريح لـ"الدستور"، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير لحل التحديات التي تواجهه، مطالباً بزيادة دعم و مبادرات التمويل العقارى بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القيادة السياسية قامت بالتوسيع العمراني خلال الفترة الماضية وفي ظل جائحة كورونا، مما أدى إلى تعمير مسطحات كبيرة كانت غير مستغلة، مشيرا إلى أن تلك النهضة ساهمت في إعادة احياء وتشغيل الصناعة المحلية وخاصة مصانع مواد البناء، مما نتج عنه توفير عدد كبير من فرص العمل سواء مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف المهندس فتح الله فوزي، أن المشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية ساهمت أيضاً في خلق عدد كبير من فرص العمل، مما أدى إلى تراجع معدلات البطالة بنسبة كبيرة، موضحًا ان افضل استثمار هو الاستثمار في القطاع العقاري لانه آمن جدا، مشيراً إلى أنه لا يوجد فقعة عقارية في ظل زيادة اعداد السكان والطلب علي شراء الوحدات العقارية بالسوق المصري، مؤكدًا أن هناك منافسة بين الشركات العقارية وذلك لصالح المستهلك.

وتابع أن المنافسة تأتي لصالح المستهلك لأن كل شركة تعطي امتيازات وتحسين في جودة الخدمات في السعر والمساحة و إمكانية التقسيط أيضاً، مؤكدًا أن أفضل استثمار هو الاستثمار في العقارات لأنه أمان وبه مكسب.

رجال الاعمال البنك المركزي التسهيلات التمويلية فتح الله فوزي المشروعات القومية

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