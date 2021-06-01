«الكهرباء»: 1.5 مليون طلب لتركيب عدادات كودية حتى نهاية مايو

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها المنصة الالكترونية الموحدة لطلبات تركيب العدادت الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة والعشوائية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ" الدستور" أن اجمالي عدد الطلبات بلغ حتي31/5 الماضي 1.5 مليون طلب حتي الأنوسوف تستمر المنصة في تلقي الطلبات حتي يوم 30 يونيو الجاري.



وأشار أن وزارة الكهرباء عن طريق شركات التوزيع التسع التابعة لها تحرص على سرعة عمل المقايسات الفنية وتركيب العدادات لمن ينطبق عليه الشروط لتقليل سرقات التيار الكهربائي ونسب الفقد.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في أبريل الماضي مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تركيب عدادات كودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهي بنهاية شهر يونيو القادم 2021.

وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية، والتي بلغت حتى الآن حوالى مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية. وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن الهيدروجين مصدر جديد للطاقة ويتطلع العالم للحصول عليه لأنه مصدر الطاقة في المستقبل ولدينا خطة استراتيجية واضحة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، كما أن هناك إقبال كبير للاستثمار في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر لديها علاقات كبيرة مع دول تمتلك خبرات في مجال التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة الماضية اجتماعًا مع وفد شركة "تيسين كروب" الألمانية الصناعية، بمشاركة أوليفر تيتس، الرئيس التنفيذي للشركة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، فيما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتورها لومن رئيس قسم الأسمدة والميثانول بالشركة، وكريستوف نويريس رئيس قسم أعمال الهيدروجين الأخضر، وأندرياس بيكرز رئيس "تيسين كروب" مصر.

وخلال الاجتماع، أشار مسئولو "تيسين كروب" إلى أن الشركة هي عملاق صناعة الصلب في ألمانيا، وهي شركة صناعية هندسية عالمية، يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف حول العالم، باعتبارها شركة متخصصة في أكثر من مجال، ففي قطاع السيارات، تقوم الشركة بإنتاج قطع الغيار، وهندسة النظم، كما تعمل في مجال إنتاج السلع المغذية لمختلف الصناعات، وبناء مصانع الكيماويات والبتروكيماويات، والأسمنت، وصناعة وبناء الغواصات، والتعدين والمناجم.