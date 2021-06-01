الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

129 وفاة و7112 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

كورونا في تركيا
كورونا في تركيا

أعلنت السلطات الصحية التركية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 129 وفاة و7112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7112، مقابل 6933 الأحد و6493 الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5256516.

وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 129 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 134 الأحد و122 الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 47656 شخصا، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 9457 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5124081 شخصا.

تركيا وزارة الصحة إصابات كورونا وفيات حصيلة الإصابات

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