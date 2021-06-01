يواصل سعر الغاز الطبيعي العالمي ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي خلال نهاية تعاملات الثلاثاء، بعد أن تخطى حاجز الـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية، بسبب تداعيات انخفاض الاحتياطيات المحلية باستمرار في الدول الأوربية وتزايد التوترات الجيوسياسية.

سعر الغاز الطبيعي يواصل ارتفاع لليوم الثاني على التوالي

وتنشر «الدستور» آخر سعر للغاز الطبيعي العالمي، حسب بورصة نيويورك التجارية، حيث سجلت العقود الآجلة لسعر الغاز الطبيعي 3.098 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لترتفع نحو 60 سنتاً عن تداولات الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يتخذ الأوروبيون تدابير لتعزيز أمن الطاقة لديهم، وهذا يعني أنه يمكن تفضيل تدفقات الغاز الطبيعي المسال على الغاز الطبيعي من المورد التقليدي روسيا والذي يستخدم بأغلبية ساحقة خطوط الأنابيب والمعدلات الثابتة.

سعر الغاز الطبيعي يواصل ارتفاع لليوم الثاني على التوالي

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة بشكل عام.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء عملية التصدير.

سعر الغاز الطبيعي يواصل ارتفاع لليوم الثاني على التوالي

وبدأت بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي، في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثالثة من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز.

ومع انخفاض الاحتياطيات المحلية باستمرار فى الدول الأوربية وتزايد التوترات الجيوسياسية ، فمن المتوقع أن يتخذ الأوروبيون تدابير لتعزيز أمن الطاقة لديهم، وهذا يعني أنه يمكن تفضيل تدفقات الغاز الطبيعي المسال على الغاز الطبيعي من المورد التقليدي روسيا والذي يستخدم بأغلبية ساحقة خطوط الأنابيب والمعدلات الثابتة.

اكتشاف أول حقل بري للغاز فى مصر

واكتشفت مصر أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول والذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط في 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.