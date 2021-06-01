كيف تأهلت مصر للفوز برئاسة الدورة 15 لـ«الأمم المتحدة لبناء السلام»؟ (إنفوجراف)

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنفوجراف، بعنوان "جهود الدولة المصرية التي أهلتها لرئاسة الدورة 15 للأمم المتحدة لبناء السلام"، تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام، وتضمن كيف تأهلت مصر للفوز برئاسة الدورة 15 للأمم المتحدة لبناء السلام؟

وتضمنت معلومات منها، أن مصر تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة بقوات لحفظ السلام على مستوى الأمم المتحدة.

تشارك حاليا في 6 بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة في إفريقيا تضم أكثر من 3000 من عناصر الجيش والشرطة المصريين.

التوسع في مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام.

افتتاح مركز التدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة يناير الماضي، لإعداد وتقديم الدورات والبرامج التدريبية لعناصر الشرطة المصرية والأجنبية وفقا للمعايير الأممية.

قدمت رؤى وإسهامات موضوعية عبر خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام.

شاركت في 37 مأمورية لقوات حفظ سلام بالعالم منذ الستينات في الكونغو، وحتى الآن من خلال قواتها المسلحة أو الشرطة منها مشاركتها في دارفور بالسودان، وأفريقيا الوسطي، والصحراء الغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وموزمبيق وغيرها.

في عام 2017 انضم الرئيس السيسي لمبادرة دائرة القادة ما يعكس حرص القيادة المصرية على دعم جهود السلام والأمن في كافة أنحاء العالم.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لحفظة السلام في 29 مايو من كل عام وفق قرار الجمعية العامة الصادر في 24 فبراير 2003.

تم اختيار هذا اليوم الذي يصادف ذكرى بداية تأسيس أول بعثة لحفظ السلام بتاريخ الأمم المتحدة وذلك في العام 1948 وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين.