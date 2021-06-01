الأربعاء 02 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

كيف تأهلت مصر للفوز برئاسة الدورة 15 لـ«الأمم المتحدة لبناء السلام»؟ (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنفوجراف، بعنوان "جهود الدولة المصرية التي أهلتها لرئاسة الدورة 15 للأمم المتحدة لبناء السلام"، تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام، وتضمن كيف تأهلت مصر للفوز برئاسة الدورة 15 للأمم المتحدة لبناء السلام؟

وتضمنت معلومات منها، أن مصر تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة بقوات لحفظ السلام على مستوى الأمم المتحدة.

تشارك حاليا في 6 بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة في إفريقيا تضم أكثر من 3000 من عناصر الجيش والشرطة المصريين.

التوسع في مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام.

افتتاح مركز التدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة يناير الماضي، لإعداد وتقديم الدورات والبرامج التدريبية لعناصر الشرطة المصرية والأجنبية وفقا للمعايير الأممية.

قدمت رؤى وإسهامات موضوعية عبر خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام.

شاركت في 37 مأمورية لقوات حفظ سلام بالعالم منذ الستينات في الكونغو، وحتى الآن من خلال قواتها المسلحة أو الشرطة منها مشاركتها في دارفور بالسودان، وأفريقيا الوسطي، والصحراء الغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وموزمبيق وغيرها.

في عام 2017 انضم الرئيس السيسي لمبادرة دائرة القادة ما يعكس حرص القيادة المصرية على دعم جهود السلام والأمن في كافة أنحاء العالم.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لحفظة السلام في 29 مايو من كل عام وفق قرار الجمعية العامة الصادر في 24 فبراير 2003.

تم اختيار هذا اليوم الذي يصادف ذكرى بداية تأسيس أول بعثة لحفظ السلام بتاريخ الأمم المتحدة وذلك في العام 1948 وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حفظ سلام الرئيس السيسي بعثات حفظ سلام اليوم الدولي لحفظة السلام مصر

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة صورة الرادار الملتقطة لـ«رجل وامرأة»

«لازم يموت».. «النيابة» تكشف تفاصيل جديدة في التعدي على رئيس حي عين شمس

الباز يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

الصور الأولى لحريق شقة سكنية بوسط البلد

خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009