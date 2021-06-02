الأربعاء 02 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-6-2021 فى القاهرة والمحافظات

الطقس
الطقس

حالة الطقس من الموضوعات التي يبحث عنها المواطن المصري بشكل يومي، حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-6-2021 في مصر مع بداية الشهر الجديد. 

وأكدت الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، سيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا سيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويمكنك الآن من خلال "الدستور" معرفة درجات الحرارة اليوم الأربعاء في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات. 

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات 

 

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 33 الصغرى 20 درجة - درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في طنطا العظمى 31 الصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في دمنهور العظمى 30 الصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في بورسعيد العظمى 28 الصغرى 20 درجة - درجات الحرارة في مرسى مطروح العظمى 25 الصغرى 18 درجة - درجات الحرارة في السلوم العظمى 27 الصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في سيوة العظمى 32 الصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في سوهاج العظمى 37 الصغرى 24 درجة - درجات الحرارة في حلايب العظمى 35 الصغرى 28 درجة - درجات الحرارة في الوادي الجديد العظمى 41 الصغرى 23 درجة - درجات الحرارة في الأقصر العظمى 42 الصغرى 28 درجة - درجات الحرارة في أسوان العظمى 44 الصغرى 29 درجة - درجات الحرارة في أسيوط العظمى 36 الصغرى 24 درجة - درجات الحرارة في المنيا العظمى 35 الصغرى 23 درجة - درجات الحرارة في الفيوم العظمى 34 الصغرى 22 درجة - درجات الحرارة في قنا العظمى 40 الصغرى 26 درجة - درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 39 الصغرى 28 درجة - درجات الحرارة في مرسى علم العظمى 36 الصغرى 25 درجة - درجات الحرارة في العريش العظمى 28 الصغرى 18 درجة.

حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس اليوم الأربعاء درجات الحرارة في القاهرة

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة صورة الرادار الملتقطة لـ«رجل وامرأة»

«لازم يموت».. «النيابة» تكشف تفاصيل جديدة في التعدي على رئيس حي عين شمس

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 2-6-2021

«الأهرام»: تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى حول سد النهضة لا تخدم أى قضية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-6-2021 فى القاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يختار رئيس إسرائيل الجديد خلفا لـ ريفلين.. اليوم

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»