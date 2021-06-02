تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-6-2021 فى القاهرة والمحافظات

حالة الطقس من الموضوعات التي يبحث عنها المواطن المصري بشكل يومي، حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-6-2021 في مصر مع بداية الشهر الجديد.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، سيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا سيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويمكنك الآن من خلال "الدستور" معرفة درجات الحرارة اليوم الأربعاء في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 33 الصغرى 20 درجة - درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في طنطا العظمى 31 الصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في دمنهور العظمى 30 الصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في بورسعيد العظمى 28 الصغرى 20 درجة - درجات الحرارة في مرسى مطروح العظمى 25 الصغرى 18 درجة - درجات الحرارة في السلوم العظمى 27 الصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في سيوة العظمى 32 الصغرى 19 درجة - درجات الحرارة في سوهاج العظمى 37 الصغرى 24 درجة - درجات الحرارة في حلايب العظمى 35 الصغرى 28 درجة - درجات الحرارة في الوادي الجديد العظمى 41 الصغرى 23 درجة - درجات الحرارة في الأقصر العظمى 42 الصغرى 28 درجة - درجات الحرارة في أسوان العظمى 44 الصغرى 29 درجة - درجات الحرارة في أسيوط العظمى 36 الصغرى 24 درجة - درجات الحرارة في المنيا العظمى 35 الصغرى 23 درجة - درجات الحرارة في الفيوم العظمى 34 الصغرى 22 درجة - درجات الحرارة في قنا العظمى 40 الصغرى 26 درجة - درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 39 الصغرى 28 درجة - درجات الحرارة في مرسى علم العظمى 36 الصغرى 25 درجة - درجات الحرارة في العريش العظمى 28 الصغرى 18 درجة.