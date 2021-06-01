ليبيا: ارتفاع إيرادات المنتجات النفطية والبتروكيماويات إلى أرقام قياسية

أعلنت مؤسسة النفط الوطنية فى ليبيا اليوم الثلاثاء، إن صافى إيرادات شهر أبريل الماضي للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية.

وأضافت مؤسسة النفط، في بيان لها، أن النفط الخام سجل مستوى 1,246,925,644.12 دولار أمريكي، يليه الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 53,973,431.64 دولار أمريكي.

كما لفت البيان، إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حققت إيرادات من البتروكيمياويات 2,616,168.58 دولار أمريكي و6,221,424.18 يورو، مما يعني أن إجمالي الإيراد من المبيعات النفطية، قد وصلت إلى 1,303,515,244.34 دولار أمريكي، و 6,221,424.18 يورو .

ومن جانبه، قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: «تعول المؤسسة الوطنية للنفط على تشغيل مصنع البولي إيثيلين في القادم من الأسابيع الأمر الذي يضيف قيمة فعلية حقيقية لاقتصاد الوطني من خلال مساهمة في توفير المادة الخام لصناعات التحويلية التي يتم استيرادها من الخارج حاليا ويساهم في زيادة الإيرادات من مبيعات البولي إيثيلين والتي يتم تسعيرها بالأسعار العالمية».

يذكر أن شحنات النفط الخام المحولة إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء والتي قدرت قيمتها في شهر أبريل 19,898,933.18 دولار أمريكي.

وأيضا تم تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 1,276,933.50 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.

وتابع البيان: «تستمر المؤسسة الوطنية للنفط في الإعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، وذلك تماشياً مع مبادئها بالإفصاح والشفافية الذي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018 وواصلت العمل به إلى يومنا هذا».

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أعلن فى وقت سابق اليوم ، أن سلطات بلاده تسعى لرفع حجم إنتاج النفط إلى ما بين 3 و4 مليون برميل في اليوم.

وقال «الدبيبة» في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الإيطالي - الليبي بمقر وزارة الخارجية في روما، إنه "من الضروري في ليبيا إعادة بناء البنى التحتية في قطاع النفط، بهدف إنتاج 3-4 مليون برميل في اليوم".

وأضاف: "يجب أن نعيد إطلاق جميع قطاعات اقتصادنا"، مشيرا إلى أن "إيطاليا أفضل شريك يمكن التعاون معه لتحقيق هذا الهدف".