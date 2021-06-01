نبيل أبو ردينة: الجهود المصرية كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن المشاورات مستمرة مع مصر لدعم القضية الفلسطينية وتثبيت وقف إطلاق النار .



وقال أبو ردينة في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء "دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان إن المساعدات المصرية إلى الأشقاء في قطاع غزة مستمرة، لافتا إلى أن الجهود المصرية كبيرة لدعم القضية الفلسطينية .



وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك جهد أمريكي بالتوازي مع الجهود المصرية والعربية لدعم القضية الفلسطينية، منوها بأنه يتم العمل على استمرار وقف إطلاق النار في غزة بالتنسيق مع مصر.



وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس “أبو مازن” قام بجهود كبيرة بالتنسيق مع مصر لدعم القضية الفلسطينية، موضحا أنه لن يكون هناك سلام دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية .



وأعرب عن ثقته الكاملة في مصر ودورها القومي في عملية إعادة إعمار غزة، لافتا إلى أن وفد فلسطيني سيكون بالقاهرة قريبا للتنسيق بشأن إعادة إعمار غزة.



ومن جانب آخر، اجتمعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام سفين كوبمانز، ممثلة عن الوزير رياض المالكي، في مقر الوزارة برام الله.

وهنأت جادو شكعة المبعوث الأوروبي بمنصبه الجديد، موضحةً أن الوضع السياسي الراهن والأحداث الأخيرة من محاولة لتهجير أهالي حي الشيخ جراح والاعتداءات على المصلين في الحرم القدسي الشريف والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تضع مسؤولية كبيرة على عاتقه.

وتطرقت الى آخر التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن حل الدولتين إما أن يكون الآن أو لن يكون، خاصةً في ظل التطورات الإقليمية والعالمية، والالتفاف العالمي الكبير حول الحقوق الفلسطينية ورفض نظام الفصل العنصري، وفي ظل الإدارة الأميركية الحالية.

وأكدت أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، وأي اعتداء عليها أو مساس فيها هو مساس في حقوق جميع الفلسطينيين، مشيرة إلى أن محاولات التطهير العرقي، والتهجير القسري في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان وقرية لفتا المهجّرة مؤخرا، التي تزامنت مع الاقتحامات المستمرة ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي لإفراغ باحات الحرم القدسي الشريف من المصلين، أمر غير مقبول ويستفز مشاعر المسلمين حول العالم، محذّرة من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني.