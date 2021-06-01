الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد شعبان بعد فوزه بـ«التشجيعية»: لم أتوقع الجائزة لكنها أسعدتني

الشاعر محمد شعبان
الشاعر محمد شعبان

فاز الشاعر محمد شعبان، بجائزة الدولة التشجيعية عن ديوانه "ما تيسر من الرغي"، والصادر عن دار الكنزي للنشر والتوزيع.

وقال محمد شعبان عن فوزه: "كانت المفاجأة بالنسبة لي سارة أكثر مما ينبغي و ذلك لأني و إحقاقاً للحق لم أكن متوقعاً حصولي عليها بحيث بات تقديمي للديوان إجراءاً روتينياً من باب السعي لا أكثر.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "وتأتي سعادتي بهذه الجائزة متعددة الأوجه، فوجهاً جاء من مصدر الجائرة و كونها من وزارة الثقافة المصرية منا أضفي عليها وقاراً غير معهود علي باقي الجوائز الخاصة.

وتابع: "وجهاً آخر جاء من توقيت الجائزة وخاصة لأني مغترب ولست متواجد في الدولة وكأن التقدير الغيابي من مؤسسات الدولة لأبناءها والذي تخطى حدودها يحمل مذاقاً خاصاً.

وواصل:" أدين بهذه الجائزة بعد فضل الله تعالي للشاعرة/  رنا عبدالسلام اللي أصرت علي تقديم ديواني للجائزة بإلحاح وإيمان وكأنها تقرأ المستقبل وتعلم أنها ستكون من حظي.

وعن جائزة الدولة قال شعبان: "تعد جائزة الدولة التشجيعية شرفاً عظيماً لكل أرباب الفنون و العلوم في مصر و ذلك للتقدير المعنوي الذي تحمله بين طياتها و الذي يعود علي المبدع بأثراً إيجابيا لاسيما كانت جائزة قومية ومن الدولة رأسا.

 

أما القصيدة الرئيسية التي تعنون الديوان باسمها فتقول أبياتها:

ما تيسَّر من (الرغي)

خلينا نقول مع اوِّل كاس

الدين لله

الخوف للناس

الدهشة لمفعول الوِحدة..

اوّل ما تحوِّل اوراقك و الصِفة لـ(مُقيم)

تبدأ تتحوِّل من انسان، 

لبضاعة بتتباع بالوَاحدة.. 

-إسمك؟

= الوافد يبقي اسمه(محمد)

-شهاداتك؟

=يعني لو اديتك شهاداتي.. تقدر تقراها و تفهمها؟!

محسوبك(بكالريوس مدني) و مش فارقة معاك 

تقديري العام..

و عشان تطمن تقديري يقدر يضمنلك بالميت

سقف و جدران خرسانة و طوب مش خيش و خيام..

و بلاط و رخام

سيراميك و ديكور

و زراير ع الجدران للنور

و بيبان بعيون و اقفال و اجراس

تِكرم طال عمرك سيدي.. تشربلك كاس؟!

للخمرة يا شيخ سِت فوايد 

الاول انك تتحمل ، عشان الكيف هتدوق علقم

التاني خيال هتكون بَطَلُه، و اهي فرصة عشانك تتعلِّم

التالت ف السُكر هتقدر ، تتهان من غير ما هتتألِّم

و الرابع ضحك هتوصَلُّه ، لو حتي مفيش حد اتكلِّم

و الخامس هتحس بروحك بترفرف فوووق

و السادس تتحل همومك و ف ثانية تروق

و العيب الأوحد للخمرة..اول ما تفوق

و لذلك حاول ماتفوقشِ

العالم مِلك السكران

مِلك الفايق لو كات ارضه..

هتسيبنا و هتروح برضو؟

غلبان و كئيب 

بيعاند غُربتُه بالوحدة

و ساعات المَحُه قام يتوضّي،

و مبيصليش..

و ساعات يسألني عن المصحف،

بعديها يولَّع چوب حشيش

اعراض لفُصام

او يمكن زي ما قلت زمان

هي الأوهام

الشيئ الناقص ف القصة

الملح الناقص ف الايام

و كإنك دايما مش راضي

و كإنك دايماً قلقان

وحشاك تفاصيل .. من كُتر ما حنيت تلقاها،

حسيت انها مش واحشاك

زي الاطفال،

لما تعشِّمهم باللعبة .. يزهقو من كدبك

و يثورو ..ع اللعبة معاك

مبقاش يحكيلي عن العيلة،

و امه الغلبانة و ابوه العيان..

مبقاش يتكلم عن اخته،

عن شلِّة جدعان اتصاحبو ف قاعدة دخان..

و عن الدكان

و السهرة لحد ٢ بالليل بس ف رمضان..

عن صاحبه الاشول انتيمُه

اللي اتحول لكلام ع الشات

و الاغرب بطل يحكيلي 

عن بنت بتشبه لكمنجات

كان لما بيتكلم عنها

بيقول اسمها قدام الكل

و كإنه بيقصد يتهجَّاه

كان عارف انها مش باقية

اوِّل ما قالتله هتستناه

و لذلك قرَّر ينساها

ف اللحظة اللي لسانُه نساها

اتنَحَتِت تمثال جواه

فيه رُكن ف قلبُه كبير ضلَّم

بقي شبه القصر المهجور

بقي عايش ياكل او يسكر

و يداري ف شرخُه المكسور

بيحب الجري

و يحب البَص من الشباك

علي شكل المغتربين ف الحي

علي عامل طبّق حلمه و نام

و استعوَض ربُّه ف عمره الجي

بيقول ان الوجع المُزمن

الوجه ال(مش)معروف ل(دبي)

و الوجه الأسوأ بالتحديد..

الدرهم عند العبد ..حياه

الدرهم عند صحابه..عبيد

السر الأوحد يتَلَخَّص

ف جلال الدرهم عند الناس

خلينا نقول مع اخر كاس

الدين لله

الخوف م الجي..

و الخايف يقدر يتحصَّن ،

بكاسين و قراءة ما امكَن ،

من هذا (الرغي)

كما يشار إلى أن ديوان "ما تيسر من الرغي" هو أول ديوان للشاعر محمد شعبان.

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الشاعر محمد شعبان ديوان ما تيسر من الرغي دار الكنزي جائزة الدولة التشجيعية الشاعرة رنا عبد السلام

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