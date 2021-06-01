محمد شعبان بعد فوزه بـ«التشجيعية»: لم أتوقع الجائزة لكنها أسعدتني

فاز الشاعر محمد شعبان، بجائزة الدولة التشجيعية عن ديوانه "ما تيسر من الرغي"، والصادر عن دار الكنزي للنشر والتوزيع.

وقال محمد شعبان عن فوزه: "كانت المفاجأة بالنسبة لي سارة أكثر مما ينبغي و ذلك لأني و إحقاقاً للحق لم أكن متوقعاً حصولي عليها بحيث بات تقديمي للديوان إجراءاً روتينياً من باب السعي لا أكثر.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "وتأتي سعادتي بهذه الجائزة متعددة الأوجه، فوجهاً جاء من مصدر الجائرة و كونها من وزارة الثقافة المصرية منا أضفي عليها وقاراً غير معهود علي باقي الجوائز الخاصة.

وتابع: "وجهاً آخر جاء من توقيت الجائزة وخاصة لأني مغترب ولست متواجد في الدولة وكأن التقدير الغيابي من مؤسسات الدولة لأبناءها والذي تخطى حدودها يحمل مذاقاً خاصاً.

وواصل:" أدين بهذه الجائزة بعد فضل الله تعالي للشاعرة/ رنا عبدالسلام اللي أصرت علي تقديم ديواني للجائزة بإلحاح وإيمان وكأنها تقرأ المستقبل وتعلم أنها ستكون من حظي.

وعن جائزة الدولة قال شعبان: "تعد جائزة الدولة التشجيعية شرفاً عظيماً لكل أرباب الفنون و العلوم في مصر و ذلك للتقدير المعنوي الذي تحمله بين طياتها و الذي يعود علي المبدع بأثراً إيجابيا لاسيما كانت جائزة قومية ومن الدولة رأسا.

أما القصيدة الرئيسية التي تعنون الديوان باسمها فتقول أبياتها:

ما تيسَّر من (الرغي)

خلينا نقول مع اوِّل كاس

الدين لله

الخوف للناس

الدهشة لمفعول الوِحدة..

اوّل ما تحوِّل اوراقك و الصِفة لـ(مُقيم)

تبدأ تتحوِّل من انسان،

لبضاعة بتتباع بالوَاحدة..

-إسمك؟

= الوافد يبقي اسمه(محمد)

-شهاداتك؟

=يعني لو اديتك شهاداتي.. تقدر تقراها و تفهمها؟!

محسوبك(بكالريوس مدني) و مش فارقة معاك

تقديري العام..

و عشان تطمن تقديري يقدر يضمنلك بالميت

سقف و جدران خرسانة و طوب مش خيش و خيام..

و بلاط و رخام

سيراميك و ديكور

و زراير ع الجدران للنور

و بيبان بعيون و اقفال و اجراس

تِكرم طال عمرك سيدي.. تشربلك كاس؟!

للخمرة يا شيخ سِت فوايد

الاول انك تتحمل ، عشان الكيف هتدوق علقم

التاني خيال هتكون بَطَلُه، و اهي فرصة عشانك تتعلِّم

التالت ف السُكر هتقدر ، تتهان من غير ما هتتألِّم

و الرابع ضحك هتوصَلُّه ، لو حتي مفيش حد اتكلِّم

و الخامس هتحس بروحك بترفرف فوووق

و السادس تتحل همومك و ف ثانية تروق

و العيب الأوحد للخمرة..اول ما تفوق

و لذلك حاول ماتفوقشِ

العالم مِلك السكران

مِلك الفايق لو كات ارضه..

هتسيبنا و هتروح برضو؟

غلبان و كئيب

بيعاند غُربتُه بالوحدة

و ساعات المَحُه قام يتوضّي،

و مبيصليش..

و ساعات يسألني عن المصحف،

بعديها يولَّع چوب حشيش

اعراض لفُصام

او يمكن زي ما قلت زمان

هي الأوهام

الشيئ الناقص ف القصة

الملح الناقص ف الايام

و كإنك دايما مش راضي

و كإنك دايماً قلقان

وحشاك تفاصيل .. من كُتر ما حنيت تلقاها،

حسيت انها مش واحشاك

زي الاطفال،

لما تعشِّمهم باللعبة .. يزهقو من كدبك

و يثورو ..ع اللعبة معاك

مبقاش يحكيلي عن العيلة،

و امه الغلبانة و ابوه العيان..

مبقاش يتكلم عن اخته،

عن شلِّة جدعان اتصاحبو ف قاعدة دخان..

و عن الدكان

و السهرة لحد ٢ بالليل بس ف رمضان..

عن صاحبه الاشول انتيمُه

اللي اتحول لكلام ع الشات

و الاغرب بطل يحكيلي

عن بنت بتشبه لكمنجات

كان لما بيتكلم عنها

بيقول اسمها قدام الكل

و كإنه بيقصد يتهجَّاه

كان عارف انها مش باقية

اوِّل ما قالتله هتستناه

و لذلك قرَّر ينساها

ف اللحظة اللي لسانُه نساها

اتنَحَتِت تمثال جواه

فيه رُكن ف قلبُه كبير ضلَّم

بقي شبه القصر المهجور

بقي عايش ياكل او يسكر

و يداري ف شرخُه المكسور

بيحب الجري

و يحب البَص من الشباك

علي شكل المغتربين ف الحي

علي عامل طبّق حلمه و نام

و استعوَض ربُّه ف عمره الجي

بيقول ان الوجع المُزمن

الوجه ال(مش)معروف ل(دبي)

و الوجه الأسوأ بالتحديد..

الدرهم عند العبد ..حياه

الدرهم عند صحابه..عبيد

السر الأوحد يتَلَخَّص

ف جلال الدرهم عند الناس

خلينا نقول مع اخر كاس

الدين لله

الخوف م الجي..

و الخايف يقدر يتحصَّن ،

بكاسين و قراءة ما امكَن ،

من هذا (الرغي)

كما يشار إلى أن ديوان "ما تيسر من الرغي" هو أول ديوان للشاعر محمد شعبان.