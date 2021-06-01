الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب مستمر في الصعود.. وختام التعاملات يشهد ارتفاعا في الأسعار

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية ارتفاعها اليوم الثاني علي التوالي تأثرا بالبورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الإرتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات علي المواطنين وظبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتفاع في أسعار الذهب المحلية والعالمية بسبب توتر البورصات العالمية.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب واصلت الإرتفاع لليوم الثاني على التوالي تأثرا بالبورصات العالمية.

ارتباك في أسعار الذهب 
وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك حالة من الارتباك بين الإرتفاع والانخفاض بسبب إقبال المستثمرين علي الذهب باعتباره ملاذ امن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

نمو في الصادرات بعد مدينة الذهب 
وأشار إلى أن مصر سوف تحقق نمو في صادرات الذهب الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مدينة الذهب والتي سيكون لها مردود اقتصادي دولي .

ولفت إلي أن مدينة الذهب ستكون بمثابة استثمارات جديدة في مصر وتكون محل ثقة المستثمرين .

أسعار الذهب في مصر


وأوضح أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدا من ٧٠٢ جنيه للعيار ١٨ وسجل عيار 21نحو ٨١٨ جنيه فيما سجل سعر عيار ٢٤ نحو ٩٣٥جنيه وسجلت أسعار الجنية الذهب سجل سعر ٦٥٤٤جنيه وسجل سعر الاوقية العالمية نحو ١٩٠٧ دولار.

مبيعات الذهب المحلية تشهد تراجعا 

وشهدت مبيعات المحلية تراجع منذ بداية أزمة كورونا بسبب تغيير أوليات المستهلكين و اهتمامهم بالأدوية  والمطهرات والتطعيم وقلة التجمعات والهدايا.

وشهدت مبيعات الذهب العالمية ارتفاع غير مسبوق بسبب إقبال المستثمرين علي الذهب باعتباره ملاذ امن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد

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