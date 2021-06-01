الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدبيبة»: نتطلع لدور فرنسي مهم خلال دعم برنامج استقرار ليبيا

الدبيبة
الدبيبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إن بلاده تتطلع إلى دور فرنسي مهم في دعم استقرارها وتعزيز قرارها السياسي.
 وثمن الدبيبة - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - دور الاتحاد الأوروبي وفرنسا على جهودهما في دعم ليبيا في مجالات عدة منها مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجماعات الإجرامية العابرة للحدود وتأمين الحدود، مشيراً إلى أن "فرنسا يمكنها المساهمة بدور مهم في إنهاء وجود المرتزقة على أراضي ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية".
 وأعرب الدبيبية عن تطلعه لإعادة تفعيل مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين في مجال الطاقة والأمن والبنية التحتية والاستثمار، واستكمال المشاريع المشتركة المتوقفة منذ فترة، منوها بأنه تم الاتفاق مع الرئيس الفرنسي على تفعيل اللجنة الفرنسية - الليبية المشتركة التي لم تجتمع منذ عام 2002، لتتولى متابعة الاتفاقات المذكورة.

الرئيس الفرنسي: لا ينبغي السماح بتدخلات خارجية في ليبيا

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه لا ينبغي السماح بتدخلات خارجية في ليبيا، وكذلك يجب أن يغادرها «المرتزقة».
وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن فرنسا ستساعد ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، حسبما أفادت بوابة "الوسط" الليبية.
وشدد ماكرون على دعم ليبيا بشكل كامل، وعلى ضرورة التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.

فرنسا ليبيا مؤتمر صحفي الرئيس الفرنسي مكافحة الإرهاب الاتحاد الأوروبي ماكرون

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